Cluizel : Un océan de Pâques à déguster encore et encore

Quelque chose me dit que vous attendiez avec impatience ma revue sur les nouveautés chocolatées de Cluizel à l’occasion de Pâques. Eh bien, me voilà !

Ce n’est pas que je souhaite me répéter encore et encore, mais s’il fallait que je choisisse un chocolatier pour m’accompagner le jour de Pâques, ce serait Cluizel. Je me suis demandée s’il allait encore me surprendre après toutes ces années. Comment vous dire ? Je pense que je ne suis pas la seule qu’il va surprendre en réalité. Les pièces sont juste magnifiques, très travaillées, colorées aussi. Je ne m’attendais pas à cela, je suis agréablement surprise de voir que le chocolatier prend soin de réinventer ces œuvres chaque année.

Un océan chocolaté à l’occasion de Pâques

Alors qu’en ce moment je chante à tue-tête « Les petits poissons dans l’eau, nagent, nagent, nagent… » – les jeunes parents comprendront – Cluizel propose justement une composition chocolatée pile dans le thème marin. Plusieurs poissons au chocolat au lait, nageant paisiblement dans l’océan. Cela vous dit ? La présentation est superbe, sous forme de coffret cadeau tout en transparence, très qualitatif.

Très belle idée de cadeau, cela changera un peu de l’œuf de Pâques même si l’on adore son petit côté traditionnel. Ce coffret est plus artistique, plus festif aussi. Une composition qui plaira aux petits et aux grands gourmands de bons chocolats. En effet, le chocolat Cluizel est goûteux. La Maman Poisson est creuse, mais il se peut bien qu’elle cache quelques surprises à l’intérieur de son ventre. Quant aux petits poissons qui l’accompagnent, ils sont bel et bien fourrés d’un praliné au chocolat au lait craquant, c’est à fondre de plaisir. Pour les moins gourmands, Cluizel a prévu un joli paquet de fritures qui ne demande qu’à être dégusté.

Alors, qui veut son poisson de Pâques ? Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde.