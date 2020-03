WANDERLUST: Le printemps 2020 vient a Smash

« Wanderlust » est la passion de voyager, le désir de connaître le monde, mais nous allons plus loin. Pour nous, ce sont des âmes agitées qui pensent toujours où aller, quels nouveaux endroits ils connaitront et quels aventures ils trouveront en cours de route.

Wanderlust la collection printemps/été 2020

Vous êtes une Wanderlust ? Ou vous aimées l´idée de voir des nouvelles couleurs, des odeurs différentes et des bruits incroyable ? La nouvelle collection printemps/été 2020 de smash est arrivée pour vous plaisir, avec sept merveilleuse ligne que nous allons le découvrir.

Chaque ligne vous transportera dans un endroit du monde, à sa culture et ses traditions, sans perdre la touche smash ou les tendances actuelles.

Les tendances printemps-été 2020

Les tendances, couleurs, tissus et style ont apparus après le Fashion Week. Smash a toujours cherché à ce que sa marque reflète la passion qu´ils ressentent pour l’art et pour toute expression artistique. Le trait le plus caractéristique de Smash est toutes ses imprimés conçus individuellement à la main.

Smash est toujours au courant de toutes les tendances, avec une équipe de conception travaille conjointement pour associer ces tendances à la personnalité de Smash et créer des designs uniques et spéciaux.

Pour Smash c´est important d´ accentuer et de savoir que chaque imprimé, chaque pièce, chaque dessin fait partie du cœur de chacun de ses artistes.

La collection printemps/été 2020 est pour les amants des voyages, des cultures différentes et des traditions d’autre pays. C´est une collection élégante avec la fraicheur qui vient au printemps.

Les robes protagoniste de la collection printemps/été 2020

L’ensemble du processus de création de chaque collection repose sur la créativité et sur l’union des forces et des idées toute l’équipe. Cette année les robes sont les protagonistes de la collection de smash 2020.

Nous aimons toutes paraître sexy et belles sans avoir à montrer trop de peau, c’est juste une question de porter des pièces qui aillent avec notre corps et qui nous permettent d’être belles et à l’aise. Dans la collection Wandelust il y a des belles et exotique robes.

Si vous aimé les impression d’inspiration ethnique, la belle robe courte Cinobana a un beau modèle parfait pour tous les corps.

Une coupe droite, légèrement lâche, qui vous donnera une liberté de mouvement absolue. En cette saison estivale, étant un tissu léger et respirant, vous n’aurez pas envie de l’enlever. De plus, la tombée du tissu favorisera votre silhouette car elle mettra subtilement en valeur vos courbes et votre silhouette de manière esthétique.

Inspiré à Crète, smash présente une belle robe longue, dotée d’un beau motif qui convient parfaitement à toutes les silhouettes.

Cette robe éblouissante est expressément conçue pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Elle a été conçue pour une femme forte qui veut élever sa voix et utiliser la mode comme outil d’expression.

Les robes midi sont idéales pour la mi-saison. Féminines, confortables et élégantes, un mélange qui convertira cette magnifique robe midi en un indispensable de votre garde-robe.

Il s’agit d’une robe boho. Ornée de plusieurs motifs ethniques et géométriques qui vous plongent dans un autre univers. Les tons rosés et rougeâtres, acteurs principaux du motif, se distinguent par les détails turquoises, synonyme de rébellion.

Ce son beaucoup les modèles et motifs que vous trouverez dans la collection smash printemps/été 2020, il y a pour tous les gouts.

LE HAPPY BARCELONA STYLE

Le siège de smash se situe à Barcelone, une ville ouverte sur la mer et avec un style de vie très frais et plein de vie, Smash est le reflet de Barcelone, une ville colorée, joyeuse et désinvolte.

Le Happy Barcelona Style regroupe deux marques, chacune avec sa propre personnalité : Smash! La colorée et Mismash la romantique. Toutes incarnent les couleurs, la lumière et l’air de la Méditerranée.

Chaque modèle de vente est appuyé sur le principe d’offrir des vêtements plaisants et colorés pour tout type de femmes.

Chaque marque reflète la passion des personnes de smash pour l’art et le graphisme, ce qui se traduit en motifs imprimés qui sont devenus un trait caractéristique de ces collections.

Smash ! La première et la plus rythmée des marques habille des femmes qui osent les couleurs et qui prennent du plaisir à ne pas passer inaperçues.