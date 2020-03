Les principaux critères de sélection d’une SCPI

Parmi les différentes SCPI ouvertes à la souscription sur le marché, il n’est pas facile d’en trouver une qui répond à ses besoins. Mais cela ne signifie pas que c’est impossible. Afin de mettre toutes les chances de son côté, il vaut mieux apprendre à identifier les critères de choix d’une SCPI. Les détails dans cet article.

Concrètement, quels sont les critères de choix d’une SCPI ?

La taille de la SCPI (capitalisation boursière)

Il est préférable de choisir une SCPI en fonction de sa taille afin d’éviter les mauvaises surprises. Il s’agit plus précisément de la capitalisation boursière de la Société Civile de Placement Immobilier. Si elle dépasse les 100 millions d’euros, c’est un bon signe. À noter que certaines SCPI de rendement ont déjà réussi à atteindre une capitalisation supérieure à 1 milliard d’euros. Il devrait normalement être possible de consulter la capitalisation boursière d’une SCPI sur le site web de sa société de gestion. Bien évidemment, les performances du passé ne préjugent pas les performances futures. Techniquement, la capitalisation boursière correspond à la valeur totale de l’ensemble des actions d’une entreprise SCPI en circulation sur le marché. Plus d’informations sur www.scpi.biz .

Le TDVM : T aux de distribution sur valeur de marché

Afin de garantir la rentabilité d’un placement en pierre papier, il faut prendre en compte le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de la SCPI convoitée. Il est publié chaque année par la société de gestion. Le TDVM d’une SCPI est exprimé en pourcentage. D’un point de vue logique, il vaut mieux se tourner vers les SCPI dont le taux de rendement est supérieur à 4 %. C’est deux fois plus élevé que celui de l’assurance-vie. Les SCPI les plus performantes du marché ont d’ailleurs affiché un TDVM dépassant 7 % en 2019. Il s’agit de Corum Conviction et de Corum XL.

Le TOF : T aux d’occupation financier

Le TDVM n’est pas le seul facteur déterminant à considérer au moment de la souscription de parts d’une SCPI. Il y a aussi le TOF (ou le taux d’occupation financier). Plus concrètement, il correspond au rapport entre le montant des loyers, les indemnités d’occupation facturées et la somme des loyers qui seraient facturés au cas où tous les actifs détenus par la SCPI étaient loués. Tout comme le TDVM, il est exprimé en pourcentage. Si le TOF d’une SCPI est de 100 %, cela signifie qu’elle est digne de confiance. Afin d’éviter toute mauvaise surprise, il vaut mieux préférer les SCPI ayant un TOF supérieur à 90 %.

La qualité de la société de gestion de la SCPI

Inutile de rappeler que le patrimoine immobilier d’une SCPI est composé de différents types d’actifs immobiliers. Il peut s’agir de locaux d’activités, de murs de commerce, de bureaux ou d’entrepôts. Dans tous les cas, la gestion locative du patrimoine immobilier d’une SCPI est assurée par un gestionnaire qualifié. Pour trouver une SCPI correspondant à son profil et à ses besoins, il convient d’évaluer la qualité de sa société de gestion. Si celle-ci gère déjà plusieurs dizaines d’immeubles, ce serait parfait.