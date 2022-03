Après Demain nous appartient, Juliette Tresanini sort son livre “Ces phrases qui changent la vie” aux éditions Marabout

Il y a quelques semaines, Juliette Tresanini faisait ses adieux à Demain nous appartient puisque son personnage, Sandrine Lazzari, proviseur d’un lycée de Sète, avait demandé sa mutation pour la Guadeloupe avec sa compagne Morgane. Son départ n’est peut-être pas définitif et les fans de la série pourraient bien la revoir de temps en temps. D’ailleurs, elle a déjà eu l’occasion de revenir à Sète lorsque Victoire a dû subir une transplantation cardiaque.

Depuis qu’elle ne tourne plus pour DNA, Juliette Tresanini est loin de s’ennuyer et a des projets plein la tête. Elle vient de sortir un livre aux éditions Marabout, Ces phrases qui changent la vie. En octobre dernier, nous l’avions rencontrée à Beausoleil, lors du festival « Les Héros de la Télé ». Accompagnée de Véronique Jannot et de Solène Hébert, sa maman et sa fille/soeur dans DNA, elle avait évoqué la série, ses envies, et ce livre qu’elle était justement en train d’écrire.

Après Sète, retour à Paris

Juliette Tresanini a incarné sandrine Lazzari pendant quatre ans. En quittant la série, elle a pu se rendre compte à quel point le public appréciat son personnage. « Sur le papier, Sandrine n’était pas un personnage facile à défendre. Elle est lesbienne, en couple avec une transgenre ; son enfant est handicapé. D’une certaine manière, elle a permis de libérer la parole. Des jeunes filles m’ont dit que grâce à Sandrine, elles avaient fait leur coming-out. Sandrine est en quelque sorte un rôle politique ! » Juliette est attachée à son personnage et elle appréhendait de quitter la série et la ville de Sète car elle avait emménagé là-bas. « Mais tout s’est passé de manière fluide. Je suis heureuse d’habiter à nouveau à Paris. Je revois tous mes amis, mes parents. Il y a beaucoup d’effervescence. Une série quotidienne a un côté rassurant. J’ai passé quatre années formidables. Je pensais avoir peur du vide en arrêtant DNA, mais j’ai plein de projets ! » nous avait-elle confié.

Sortie du livre Ces phrases qui changent la vie aux éditions Marabout

La maison d’éditions Marabout a demandé à Juliette Tresanini d’écrire un livre sur les phrases marquantes des gens qui ont marqué sa vie. Elle s’est donc appliquée à interviewer des proches en leur demandant de raconter « une phrase ou deux, une positive et une négative, qui ont provoqué le déclic dans leur vie ou dans leur carrière. » Un beau projet qu’elle qualifie à la fois de « chronophage » et de « très joyeux » car il lui permet de voir les gens qu’elle aime sous un autre angle. Elle a d’ailleurs profité de la présence à Beausoleil, de Véronique Jannot et de Solène Hébert, dont elle est très proche, pour les interviewer.

Bientôt un long métrage ?

Juliette Tresanini aime écrire et jouer la comédie. Elle nous a confié qu’elle avait écrit un synopsis d’un long métrage et qu’elle était en train de rechercher une production. Une histoire pas tout à fait inconnue de tous ceux qui la suivent sur sa chaîne Youtube car elle a eu envie de développer son court métrage, « De l’autre côté de l’armoire » en long. « Il parle des réalités parallèles et des questions que l’on se pose tous : quelle serait ma vie si j’avais pris la porte de droite au lieu de la porte de gauche ? Ce sera une comédie touchante, qui s’étendra sur quatre générations, de l’après-guerre à nos jours. Ca s’appelle La chambre des regrets. A travers cette pièce, on peut voir sa vie un peu idéalisée, là où on n’a pas le mauvais choix. » Avec ce film, elle aura la double et même la triple casquette, puisqu’elle sera la réalisatrice et qu’elle incarnera le rôle principal et son double !