La dernière ombre – Chapitre II

Le diptyque La dernière ombre se conclut avec ce chapitre II, paru aux éditions Vents d’ouest, en février 2022. Une bande dessinée de Denis-Pierre Filippi et Gaspard Yvan, qui présente un drame décrivant les horreurs de la guerre, les tourments des enfants dans cet enfer.

Des soldats russes sont partis, en forêt, malgré la tempête, pour tenter de ramener du gibier. Malheureusement, les collets sont vides, aucune proie n’a été prise. Ils vont revenir les mains vides au manoir de la baronne. Dans la demeure, le baron s’énerve. Sa femme explique qu’il aimerait, qu’une fois la tempête calmée, que les soldats partent de chez lui. Mais le baron reformule différemment et s’agace, criant qu’ils devraient tous partir maintenant, ces bolchevicks ! La baronne tente de calmer les choses, et demande à Ana de prendre en main le baron… Puis, la femme s’excuse, expliquant que son mari n’a plus toute sa tête. Svoga comprend que la guerre et ses ravages ne peuvent laisser un homme indemne. Enfin, elle finit par admettre que les provisions s’amenuisent, et qu’il va falloir rationner encore plus. Il va falloir penser à nourrir tous ces hommes…

Dans ce deuxième tome, les enfants cachés aux yeux des soldats, dévoilent, à leur façon, un peu de leur histoire, aux deux filles du docteur. Derrière ces enfants, un autre, la dernière ombre, semble veiller sur eux et le manoir. Il continue à agir, tout en dévoilant ses secrets à Natalia, qui l’accepte tel qu’il est. Le récit est doux et terrible à la fois, avec la tendresse des enfants, cette entraide, qui est confrontée aux horreurs de la guerre, à la mort, à la détresse, au sang, à la peur, à la famine… La bande dessinée reste captivante, inquiétante et forte, avec ces héros particuliers, la chose qui tourne mal, la posture de chacun, les choix à faire, l’ennemi qui se rapproche, le passé qui refait surface… Cette fin tragique décrit avec beauté les tourments de la guerre, tant pour les adultes, que pour les enfants. Le graphisme est tout aussi prenant, avec un trait rond, tout en douceur, qui arrive à décrire l’horreur de la guerre, l’effroi de chacun, entre les scènes posées des enfants, ou les scènes de combats énergiques.

La dernière ombre se conclut avec ce chapitre II, captivant et dramatique, paru aux éditions Vents d’ouest. Une fin bouleversante, qui continue de décrire les tourments de la guerre, qui touchent tant les enfants que les adultes, confrontés parfois, à des choix difficiles, à des horreurs, à la peur…

La dernière ombre