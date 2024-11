Architectures et Jazz à Nancy : Concert trio d’architectes

Et si l’architecture était une partition en trois dimensions et que chaque bâtiment renfermait une ou plusieurs mélodies ? Comment les faire résonner ? Les compositeurs et musiciens Jérôme Fohrer, Francesco Rees, Erwin Siffer, accompagnés du graphiste et photographe Adrien Berthet se penchent sur cette question et dressent une série de portraits sonores d’architectures et d’architectes bien connus, en y mêlant notes, mots, dessins, plans et photos. Un voyage sensible vous attend pour re-découvrir des personnalités et des chefs d’œuvre de l’architecture comme vous ne les avez jamais.. entendus, à la salle Poirel à Nancy le vendredi 15 Novembre 2024.

Jérôme Fohrer, membre du trio de jazz s’est prêté au jeu de l’interview :

Quelle est l’origine du projet « Trio Architectes »?

Une volonté de rendre hommage à des architectes célèbres, en créant des portraits sonores au travers de mélodies et d’harmonies suffisamment impressionnistes et audibles pour que tout le monde puisse y prêter attention.

L’ exposition en cours actuellement à la salle Poirel « Playtime, l’architecture fait son cinéma » , rappelle le lien significatif entre les bâtiments et les œuvres cinématographiques. Peut- on dire que l’architecture fait aussi « jazzer » ?

Bien sûr, mais l’architecture peut communiquer avec bon nombres d’autres arts et plein d’autres styles musicaux, l’idée est d’habiller les bâtiments de sons et de donner une direction musicale claire quelque soit le style.

Comment mêler mélodies et architecture ?

Il s’agit plutôt de faire entendre des mélodies au travers de bâtiments ou de plans de s’inspirer des formes pour créer de la musique.

Lors de votre prestation, vous serez accompagnés d’Adrien Berthet, graphiste et photographe. Quel sera son apport ?

Adrien a fait toute la mise en forme graphique de ces tableaux qui suggèrent soit des bâtiments, soit des personnalités. petite précision: il ne sera pas là pour notre prestation à Nancy.

À quoi doit s’attendre le public le 15 Novembre ?

À redécouvrir des personnages marquants qu’ils avaient peut-être oublié et en découvrir d’autres au travers de musiques qui nous l’espérons seront suffisamment évocatrices et sensibles pour les faire apparaître dans leurs oreilles, qui seront devenus des yeux!

