Chasser le chat – Ed. Grasset

Chasser le chat est un album jeunesse, d’Alice Nussy et Jean-François Martin, paru aux éditions Grasset, en septembre 2024. Un livre plein de surprises et d’imaginaire, pour chasser l’ennui, les jours de pluie, et les émotions qui débordent parfois.

Cela s’est passé un dimanche après-midi. L’un de ces dimanches stupides où, sous prétexte qu’il pleut dehors, il faut rester à l’intérieur ! La jeune fille regardait la pluie tomber, en rêvant à tout ce qu’elle pourrait faire si ses parents n’avaient pas inventé une règle absurde. Elle s’explique par pluie dehors = eux dedans ! Les nuages semblaient jolis et la magie de la pluie transformait les trottoirs en miroirs. La jeune fille était donc là, plongée dans ses pensées, lorsqu’elle sentit un léger picotement. Elle se raclait doucement la gorge pour tenter de chasser cette désagréable sensation.

Le récit est surprenant, proposant pour chasser l’ennui, l’imagination et la maîtrise des émotions. Alors qu’elle s’ennuie, une petite fille sent sa gorge la chatouiller. Après avoir toussé, plus ou moins fort, et écouter les conseils de son papa et de sa maman, les chatouillements dans la gorge ne semblent pas passés. Elle s’imagine alors un chat dans sa gorge qui prend de plus en plus de place et qui l’agace ! L’album propose aux jeunes lecteurs de prendre conscience de leurs émotions, de la colère. Le récit rappelle aussi que l’ennui est propice à l’imaginaire, pour vivre de belles et grandes aventures, des choses incroyables. Le texte vient bien décrire les faits, et s’accompagne d’illustrations parlantes. Le dessin reste simple, néanmoins expressif et un brin rétro, ce qui demeure plaisant.

Chasser le chat est un récit surprenant et immersif, des éditions Grasset. Un album bien mené, qui propose de suivre une petite fille entre colère et frustration, mais aussi ennui, qui va lui permettre de s’inventer une histoire abracadabrante et amusante.