Commencez les préparatifs avec « Timoté fête Noël »

Timoté est de retour pour une nouvelle aventure enchanteresse avec Timoté fête Noël aux éditions Grund, un album qui fera pétiller les yeux des enfants dès 2 ans. Écrit par Emmanuelle Massonaud et illustré par Mélanie Combes, cet opus plonge les petits lecteurs dans la magie de Noël aux côtés de leur petit lapin préféré. Alors, prêts à vivre l’effervescence des fêtes avec Timoté ? C’est parti !

Dans cet album, notre petit lapin Timoté se lance dans les préparatifs de Noël avec toute l’enthousiasme et la candeur qui le caractérisent. Et ça tombe bien, on arrive tout doucement dans la période où le Père Noël ne devrait pas à pointer le bout de son nez.

Tout commence par l’achat du calendrier de l’Avent avec Mamie, ce rituel tant attendu qui marque le compte à rebours vers le grand jour. Ensuite, direction chez Papi et Mamie où Timoté va pouvoir créer un joli bonhomme de neige. Une fois rentré, place à la décoration du sapin : guirlandes scintillantes, boules colorées et étoiles étincelantes transforment la maison de Timoté en un véritable cocon festif.

Bienvenue dans les préparatifs de Noël avec Timoté !

Mais ce n’est pas tout ! L’histoire regorge de petits détails qui font la différence. Timoté et sa famille s’attellent aussi au rituel des chaussures sous le sapin. Les enfants prendront plaisir à suivre chaque étape de cette douce attente, jusqu’à l’arrivée tant espérée du Père Noël. Le récit est rythmé et accessible, idéal pour des lectures répétées qui captiveront les tout-petits.

Pour couronner le tout, Timoté fête Noël réserve toujours quelques surprises. Grâce à un QR code intégré, vos enfants pourront écouter gratuitement la version audio de l’histoire via l’application Lizzie, ajoutant une dimension interactive et sensorielle à la lecture. Et ce n’est pas fini ! Deux décorations de Noël à découper sont incluses, parfaites pour s’amuser et décorer la maison ensemble.

Ce livre est un véritable rituel de Noël à partager. Comme toujours, les illustrations de Mélanie Combes ajoutent une touche chaleureuse et colorée qui complète merveilleusement bien le texte de Massonaud. Chaque page respire l’esprit de Noël et invite à la complicité entre parents et enfants.

Timoté fête Noël, c’est la promesse d’une immersion dans la magie des fêtes, de moments doux et joyeux à vivre en famille, et d’un souvenir précieux pour les enfants.

Alors, à vos livres, prêts, plongez dans l’ambiance féerique de Noël avec Timoté !

Commandez Timoté fête Noël (5,70€) ICI >>