Arkham Mysteries – Le ciel des grands anciens

Le ciel des grands anciens est le premier tome d’une nouvelle série d’aventures et d’horreurs, intitulée Arkham Mysteries, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Richard D. Nolane et Manuel Garcia, parue en janvier 2022, qui présente un récit d’aventures sombres…

Automne 1919, dans le bureau du président Abbott Lawrence Lowell, à l’université de Harvard, le professeur Armitage demande de s’absenter. En effet, il aimerait venir en aide à un vieil ami qui lui demande assistance. Le président explique que son contrat lui interdit de quitter son poste, sauf pour raison de santé… Le professeur Armitage insiste, demandant de faire une exception pour lui. Il affirme que Calvin court un très grave danger ! Le président persiste, rappelant que les étudiants paient une fortune pour entrer à Harvard, et donc, en retour, ils doivent être assurés de la continuité de leurs cours. Puis, il continue en notifiant que le docteur Tanner a été exclu de cette université, il y a deux ans, en raison de ses théories fumeuses sur de prétendues civilisations pré-sumériennes. Des théories absurdes qui ont, entre autres, sali l’image de Harvard.

Malgré l’interdiction du président de l’université de Harvard, Seth Armitage s’empresse de partir à la rencontre de son ami en danger. Un long voyage l’attend, inquiétant, mystérieux, qui va bousculer, pour toujours, sa vie… Le récit est empreint de mystères, d’inquiétudes et de sombres desseins. Les évènements sont assez bien posés, avec ce premier voyage haletant, dont le professeur ne reviendra pas indemne. A son retour, il est kidnappé, avant d’être retrouvé par la police, pour finir quelque temps en hôpital psychiatrique. Ainsi, il tente de reprendre sa vie, pratiquement deux ans plus tard, mais avec beaucoup de difficulté, car son passé sombre le poursuit. La bande dessinée est haletante, curieuse, laissant entrevoir un futur chaotique et monstrueux. L’enquête débute pour le professeur, qui va être aidé par deux autres personnages. Le dessin est vif et fluide, moderne, sombre, jouant avec les ombres, offrant cette ambiance particulière, inspirée par Lovecraft.

Le ciel des grands anciens est le premier tome de la nouvelle série Arkham Mysteries, des éditions Soleil. Un album qui présente un récit d’aventures avec ses horreurs et ses créatures cachées, dans une Nouvelle-Angleterre mystique imaginée par Lovecraft.