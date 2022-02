Ici tout commence sur TF1 : rencontre avec Lucien Belvès (Lionel)

Lucien Belvès incarne Lionel, l’un des élèves de l’institut Auguste Armand dans Ici tout commence sur TF1. Au fil des épisodes, les téléspectateurs ont découvert plusieurs facettes de la personnalité de son personnage. Il est tantôt attachant, tantôt terriblement agaçant. Nous avons rencontré le comédien à Beausoleil, à l’occasion des « Héros de la Télé », en compagnie de Khaled Alouach, qui incarne Théo Teyssier.

France Net Infos : Comment vous êtes-vous retrouvé dans Ici tout commence ?

Lucien Belvès : C’est mon agent qui m’a envoyé au casting pour le rôle de Lionel. Auparavant, j’avais fait de la télé et du cinéma. J’ai commencé quand j’avais à peu près 11 ans. J’avais pris des cours de théâtre quand j’étais plus jeune.

France Net Infos : Votre personnage ne fait pas l’unanimité dans Ici tout commence...

Lucien Belvès : En effet et c’est pour cette raison que je l’aime beaucoup ! Il est très intéressant à jouer. Il y a plein de couleurs, plein de nuances à apporter pour l’interpréter. C’est jouissif pour moi ! Dans certains cas, il est touchant. J’adore jouer aussi son côté détestable.

France Net Infos : Vous arrive-t-il de subir de mauvaises critiques sur votre personnage de la part du public ?

Lucien Belvès : Les gens arrivent bien à faire la part des choses. Je suis un méchant assumé. C’est ce que les gens apprécient, contrairement à d’autres personnages. C’est différent pour le personnage de Louis, qui a un côté très tête à claques. J’ai de la chance par rapport à lui !

France Net Infos : Demandez-vous des conseils à des comédiens plus expériementés qui sont dans la série ?

Lucien Belvès : Forcément mais pas qu’aux comédiens plus expérimentés. On a à apprendre de tout le monde ! Les plus anciens ont beaucoup de choses à nous apporter sur les méthodes de travail, bien sûr. On joue ensemble donc on essaie de prendre du plaisir tous ensemble !

France Net Infos : Faites-vous la cuisine comme votre personnage ?

Lucien Belvès : J’aime bien faire la cuisine mais pas aussi bien que Lionel. J’aime bien faire à manger pour les autres. Sur Ici tout commence, on a un chef qui nous donne des conseils, qui sont très utiles ! Je suis fier de montrer que je sais bien découper des carottes !