Assistante maternelle : rompre avec le silence est un témoignage, de Léa Martin, paru aux éditions du Panthéon, en juillet 2022. Un petit livre fin qui présente le récit immersif, touchant et révoltant à la fois, d’une expérience dans le domaine de la petite enfance.

Avant de découvrir le récit, quelques explications sont données autour des définitions et abréviations d’assistante maternelle, PMI et RAM, qui est maintenant RPE, Relais Petite Enfance. A l’heure où elle écrit ses premières lignes, Léa a vingt-cinq ans, elle est maman d’une petite fille de deux ans et va bientôt accoucher d’un petit garçon. Elle explique son parcours, son métier d’assistante maternelle qu’elle a débuté tôt. C’est une jeune femme très active, plutôt féministe, qui tient également un compte Instagram, sur lequel elle partage beaucoup de choses. Elle survole rapidement ses premiers contrats, explique certaines difficultés, et les accompagnements trop peu nombreux, voire inexistants.

Puis, elle revient sur un accueil particulier, qui va bouleverser sa vie personnelle et professionnelle. Depuis le premier entretien, jusqu’à la fin du contrat, et bien plus encore, une expérience choquante, touchante, mais aussi révoltante. Le texte est assez simple, la narratrice interpelle directement les lecteurs, l’immergeant rapidement. Elle partage ses sentiments face à une situation difficile à tenir, elle tente d’expliquer le plus simplement possible des difficultés rencontrées, l’aide et le soutien non trouvés, notamment auprès de certains organismes. Un témoignage assez dur, pour un métier trop mal connu, pas assez reconnu, qui vient tirer quelques alarmes et dénoncer quelques injustices et absurdités.

