Pic-Pic rentre à l’école est un album de Pog et Méïzou, paru aux éditions Langue au chat, en juin 2022. Une histoire attendrissante et rassurante, dans laquelle les jeunes lecteurs vont découvrir la rentrée de Pic-Pic, adorable hérisson qui va à l’école pour la première fois.

Maman entre dans la chambre de Pic-Pic pour le réveiller, car aujourd’hui est un grand jour ! En effet, ce matin, le petit hérisson rentre à l’école. Pic-Pic serait bien resté blotti, sous sa couette, avec son doudou. Mais une délicieuse odeur venant de la cuisine vient lui chatouiller les narines. Papa a pensé que préparer des crêpes encouragerait son petit hérisson. Pic-Pic est content, il remercie son papa. Pic-Pic à bien mangé, mais sur le chemin de l’école, son ventre fait un drôle de bruit et son cœur bat fort. Le petit hérisson a peur, il se pose plein de questions qui l’angoissent.

Le récit se veut rassurant, tout en expliquant les peurs du héros, qui peuvent être les mêmes des jeunes lecteurs. En effet, Pic-Pic rentre pour la première fois à l’école, il va vers l’inconnu et ne sait donc pas réellement comment sa journée va se passer. Ainsi, à travers l’histoire de ce petit héros, les enfants se retrouvent et peuvent se rassurer, quant à leur première journée à l’école. Le texte est adapté, bien rythmé, avec des dialogues, faisant vivre le récit. L’album est doux et rassurant, avec un personnage attachant et adorable, dont l’approche est réaliste et tendre, entre découvertes, rencontres, partage, réconfort… Un nouvel univers se révèle aux enfants, pour appréhender et préparer leur première rentrée. Le dessin est tout aussi tendre, avec des personnages souriants, un trait rond et des illustrations doucement colorées.

Pic-Pic rentre à l’école est un nouvel album des éditions Langue au chat, qui vient rassurer les enfants, pour leur première rentrée. Un évènement marquant, que les petits vivent plus ou moins bien, et qui est ici rassurant, avec l’expérience présentée d’un adorable petit hérisson.

