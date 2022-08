Elvira et Otto dans la jungle aux Éditions Rue de Sèvres

Une nouvelle série jeunesse drôlissime. Avec deux personnages aussi attachants qu’amoureux.

Elvira et Otto habitent dans la Jungle, où une foule de touristes viennent chaque jour les photographier ! Mais, le jour où ils rencontrent une drôle de punaise, du nom de Siri qui parle et répond à leur question, leur vision du monde commence à changer !!!!

Un premier tome marquant le début d’une drôle d’aventure entre une antilope et un éléphant !!

À retrouver le 31 août 22 aux Éditions Rue de Sèvres !

Le décor :

Lever du jour sur la savane…

Mieux vaut être le dernier à être mangé ! Les Flamands roses et les crocodiles attendent la ruée animale du matin sur le point d’eau. Elvira, l’antilope gracieuse, attend patiemment pour voir le lever de soleil magnifique se refléter dans sa « mare ». Surprise par Otto, l’imposant éléphant, à qui elle avoue ses sentiments profonds. Car, dans la savane, tous les jours, semblent les mêmes. Et, il n’y a que le matin lorsqu’ils se retrouvent pour aller s’abreuver que la vie lui semble plus légère.

Au moment de se donner le premier baiser, l’attaque d’un crocodile pas bien méfiant, les interrompt. Otto en fait son affaire. Et en un laps de temps, le crocodile s’envole dans les cieux !!

Il est temps de reprendre cette discussion amoureuse. Et ce baiser tant attendu. Mais, une nouvelle fois, voilà que les deux amoureux sont interrompus. Une buffle et son troupeau d’enfants !!!! Otto et Elvira décident de s’éloigner de leur plan d’eau bien trop fréquenté. Mais, au moment de leur beau baiser, ils sont une nouvelle fois surpris. Voilà qu’une voiture de ​”​singes​”​ sont en pleine extase devant ce spectacle inattendu !!

En un instant, leur étreinte fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux… Et, au moment du redémarrage de la jeep, un des « singes » perd son « étrange punaise parlante »…

Le début d’échanges amusants et « ludiques » entre Siri et les animaux de la savane, sans oublier le savoir de Mme Buffle sur le monde des humains !!!

Le point sur la BD :

Et si les animaux de la savane étaient aussi « connectés » que nous ? Que penseraient-ils du monde des humains comparés au leur ??? Martin Baltscheit s’amuse de ces rôles inversés, avec des animaux fascinés par le monde des humains !! En confrontant monde « technologique » et savane écologique, il nous offre un récit poilant grâce aux échanges drôlissimes entre les différents animaux, et cette « punaise » du nom de Siri. Leurs réflexions sont récréatives à souhait et les deux personnages principaux Elvira et Otto aussi naïfs qu’attachants.

Leur amour improbable et leur bonheur futur fantasmé dans une métropole, signe le début d’une grande aventure gentiment ironique qui suivra dans le prochain tome aux Éditions Rue de Sèvres !

Comme les graphismes de Max Fiedler, caricature animale aux décors somptueux que l’on croise sur des pages pleines au fil de la lecture. Et les combinaisons de couleurs minérales, solaires et végétales de Claire Paq caractérisent à merveille les steppes africaines !

La conclusion :

Une série aux Éditions Rue de Sèvres, que l’on va suivre de près tant elle est originalement bien menée. Les dialogues entre les animaux, ce duo improbable mais tellement adorable !! Les aventures d’Elvira et Otto commencent dans la jungle et vont prendre un chemin plus citadin ! On aime cette « caricature » de la vision animale sur notre monde : d’un côté les sceptiques qui savent déjà que la savane n’a rien à envier au monde humain. De l’autre côté, ce couple émerveillé par tant de nouveautés, s’imaginant déjà vivre leur amour au sein même de la ville !!! On adore et les enfants aussi !!!!