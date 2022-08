Prêts pour la rentrée scolaire ? La sélection éco-conçue d’Auchan !

Avis aux retardataires, il est encore temps de vous équiper pour la rentrée scolaire en vous rendant chez Auchan puisque l’enseigne propose des fournitures green de sa propre marque. Au programme, un large choix de cartables, de trousses, de stylos, de cahiers, etc. Le tout dans des thématiques variées et à des prix compétitifs !



Des fournitures essentielles proposées par Auchan



Cette année, c’est Auchan qu’on avait envie de mettre en avant à l’occasion de la rentrée scolaire. Il faut dire que l’enseigne s’est donnée à fond pour proposer ses propres fournitures à des prix compétitifs. Et plus encore, elle s’est investie pour créer une sélection green avec des matières éco-conçues. Elle a souhaité répondre aux besoins des utilisateurs soucieux d’acheter des produits bio sans trop de conséquences sur la planète. Et franchement, la sélection est tendance et qualitative.

Des sacs/cartables éco-conçus pour tout âge

Nous avons été surpris par la qualité des sacs proposés par Auchan. Dans un format classique et efficace, proche de ce que propose eastpak en bien plus cher, ils sont fabriqués à partir de 80 % de matériaux recyclés. Ils sont lookés, la qualité est franchement au rendez-vous. Ils sont proposés dans 3 coloris (bleu, bordeaux, kaki) au prix de 24.99 €.

Des fournitures tout aussi engagées

Auchan propose aussi une gamme de fournitures fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées avec des essentiels : stylo gel effaçable, gomme, correcteur, stylo quatre couleurs. Et une sélection pétillante de cahiers à spirales aux couleurs funs et aux messages tendances : « Good Vibes Only », « Be your self », « Take chances make mistakes ». Auchan a tout compris, c’est n’est pas parce que l’on pense à la planète qu’il faut oublier d’être tendance !

Les fournitures à petits prix proposées par Auchan

L’autre force d’Auchan : proposer des fournitures à plus petits prix et répondre ainsi aux budgets de chacun. C’est notamment le cas pour une sélection de cartables qui nous ont frappés par leur modernité. Ils sont colorés, dans des thèmes bien différents : avec des licornes, des sirènes, des cerises, sur le thème du foot ou encore tout de rose vêtu. Dans un budget allant de 8.90 € à 29.90 €. Auchan a prévu des fournitures associées aux différentes thématiques avec des stylos, ciseaux, trousses, colles, feutres, cahiers, surligneurs, règles, etc. Dans des coloris vifs, brillants ou mats, avec des paillettes, bref, aux designs variés. La collection est super sympa, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil !

En attendant, nous vous souhaitons à tous une belle rentrée des classes 2022 !