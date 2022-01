Atlas For Men : Parkas, Blousons et Doudounes pour affronter l’hiver !

La St-Valentin approche, soit l’occasion de se demander ce que l’on va bien pouvoir offrir à notre amoureux. J’ai récemment eu le plaisir de découvrir la marque Atlas For Men qui possède quelques vêtements très sympas, toute tendance, de qualité et à prix compétitif. Vous trouverez forcément votre bonheur !

Atlas For Men : 20 ans déjà…

Après avoir fait quelques recherches, la marque de prêt-à-porter Atlas For Men existe depuis plus de 20 ans. J’avais en mémoire qu’elle proposait des pièces confortables, assez fonctionnelles, et je confirme que c’est bien toujours le cas. En vous rendant sur la boutique en ligne, vous trouverez plusieurs collections de vêtements autour d’un vaste choix de pièces à accorder ou non. De plus, Atlas For Men a cette particularité de proposer des vêtements pour les grandes tailles allant parfois jusqu’au 5XL. Elle prend donc soin d’habiller tous les hommes de la planète, et ça c’est plutôt chouette.

Petit aparté : en me rendant sur la boutique, j’ai pu voir que Atlas For Men proposait aussi des vêtements pour les femmes. Si vous avez envie de jeter un coup d’oeil, rendez-vous ici.

Des vêtements pour l’hiver : parkas, blousons, doudounes, etc.

Parmi les pièces que j’ai le plus appréciées, il y a la parka. Il faut bien reconnaître qu’elle reste un indémodable de l’hiver. Vous aurez l’embarras du choix : matière, forme, couleur, confort, doublure, etc. Globalement les modèles sont sympas, assez sportwear, il y en a pour tous les goûts. La marque propose également toute une collection de blousons dans diverses coupes, à savoir : aviateur, bombers, en cuir ou polaire. Cela va vraiment dépendre de ce que vous recherchez dès le départ. Pour cela, le site est bien fait je trouve, il permet de filtrer avec facilité et trouver ainsi la pièce qui se rapproche le plus de nos attentes. Enfin, les doudounes qui ont le vent en poupe en ce moment sont très jolies aussi. Elles sont plus ou moins chaudes, avec ou sans manches. Les couleurs sont relativement tendances, elles répondront aux goûts de chacun.

Mon coup de cœur Atlas For Men

J’avoue avoir un gros penchant pour la couleur moutarde en ce moment. Du coup, sans surprise, j’ai eu un coup de cœur pour la jolie parka automnale qui fait partie de la « Collection des Ambassadeurs ». Je la trouve confortable, ses multipoches permettent de glisser portefeuille, téléphone portable et clés de voiture sans aucun souci. Elle est doublée d’une polaire sur le haut et d’un matelassage jusqu’en bas. Elle a cette particularité d’être isolante puisqu’elle possède des cordons avec stoppeurs à régler soi-même pour éviter que le froid ne rentre par le bas. Sa capuche est bordée d’une fausse fourrure, doublée en polaire également et amovible pour ceux que cela peut déranger. Je tiens quand même à préciser qu’il s’agit d’une coupe droite, donc pas de cintrage à la taille. Et aussi, attention car elle taille grand, je vous conseille de prendre une taille en dessous.

Si vous avez envie de vous l’offrir, je vous conseille de vous dépêcher car elle est en solde en ce moment, à savoir : 59,95 € au lieu de 99,90 € !

Je ne peux que vous encourager à vous rendre en boutique pour dénicher la pièce qui plaira à votre moitié. De cette façon, vous découvrirez les nombreux autres choix que propose Atlas For Men autour des chemises, gilets avec ou sans manches, jeans, joggings ou encore bermudas. Bon shopping !