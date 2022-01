Lore Olympus – Volume 1

Lore Olympus est une édition en couleur du webcomic original, nommé aux Eisner Awards et Ringo Awards. Un bel ouvrage de Rachel Smythe, paru aux éditions Hugo & Cie, en janvier 2022, qui présente une réécriture contemporaine et romanesque d’une histoire de la mythologie grecque.

Dans une voiture, un homme envoie un message, de son portable. Une jeune femme, surprenante, aux longues oreilles reçoit un message. Hadès lui demande où elle est. La belle créature ne répond pas et se prépare pour aller prendre un bain. Peu de temps après, Hadès, toujours dans sa voiture reçoit un appel. La jeune créature lui répond. Il demande, une fois de plus, où elle est et lui explique qu’elle est en retard. Elle tente de changer de conversation, mais Hadès ne perd pas le fil. Il demande si elle vient toujours aux Panathénées. Menthé lui répond qu’elle ne croit pas, qu’elle n’a pas hyper envie d’être vue avec lui en public. Elle n’aime pas être vue avec lui en général… Elle explique que les plus beaux costumes au monde ne cachent pas qu’il pue la mort. Enervé, la mort dans l’âme, Hadès se rend seul à la fête de son frère…

Le récit est très bien découpé, car l’ouvrage assez imposant, avec 360 pages. L’autrice s’inspire d’une histoire de la mythologie grecque, pour la mettre au goût du jour, la moderniser et plus encore. L’histoire est remodelée, de façon incroyable, invitant presque à découvrir un univers futuriste fascinant, tout en explorant des thèmes d’actualité. En effet, les violences psychiques ou physiques, la dépression, la liberté, l’amour, les relations, sont à retrouver dans cette bande dessinée fascinante. L’histoire se lit facilement, elle est claire, posée, captivante, présentant une jeune déesse, Perséphone, qui tente de trouver sa place dans le monde des dieux, de se faire accepter. De l’autre côté, il y a Hadès, un dieu reconnu, mais pas forcément à sa juste valeur, il est ici, touchant, amoureux, intelligent, sensible… L’histoire tourne autour de leur rencontre, de leurs émotions et de leur place dans ce monde tortueux par moments. Le dessin est tout aussi saisissant, avec un choix de couleur qui contraste, apportant une force et une énergie incroyable. Le trait est doux, parfois un peu maladroit, mais très agréable et beau.

Lore Olympus est un bel ouvrage, des éditions Hugo & Cie, qui débute avec ce premier volume. Un album saisissant, captivant, qui propose une belle réécriture moderne d’une histoire de la mythologie grecque, un drame, une rencontre, un amour…