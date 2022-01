Mission St Vincent – Un bordeaux blanc

Producta vignobles rend hommage au saint patron des vignerons, ce 22 janvier, à travers un vin blanc de Bordeaux. Mission St Vincent est une cuvée spéciale, un Sauvignon aromatique, qui saura plaire et trouver sa place sur les tables. Un vin engagé, certifié Haute Valeur Environnementale, depuis ce millésime 2020, à déguster avec modération.

Producta Vignobles est un regroupement de caves coopératives qui depuis 1949 a pour mission de faire vivre son territoire. Ses adhérents proposent donc des vins de qualité, durables et représentatifs du territoire bordelais. Les vins sont issus d’une agriculture raisonnée, pour favoriser une gestion responsable de la vigne. Le développement solidaire est mis en avant pour sauvegarder les intérêts des petits producteurs. Enfin, une nouvelle approche économique est mise en place, pour garantir une qualité constante du produit aux consommateurs.

Pour rendre hommage au saint patron des vignerons, Saint Vincent, une cuvée spéciale a été pensée, parmi laquelle un Bordeaux blanc est à déguster, avec modération. La cuvée est issue d’un cépage 100% Sauvignon, et présente une robe cristalline, aux jolis reflets. Le nez de ce vin blanc, est un bel équilibre entre fraîcheur, fleurs blanches et notes d’agrumes. En bouche, le vin blanc est vif, avec des arômes de pomme et de poire. Des saveurs de fruits frais qui s’expriment pleinement, très plaisantes. La minéralité du vin apporte un bel équilibre et une longueur en bouche.

Ce Sauvignon s’accordera avec des plats de poissons, des fruits de mer et du fromage frais. Le cépage blanc traditionnel du vignoble bordelais saura ravir les palais novices et aguerris, avec ces notes fruitées et fraîches. Un vin blanc à retrouver en grande et moyenne surface, et à consommer avec modération.

Mission St Vincent est un hommage de Producta Vignobles, pour leur saint patron Saint Vincent. Cela se traduit à travers une cuvée spéciale, notamment un vin blanc fruité, un Sauvignon fabuleux, à déguster et partager, en famille ou entre amis, avec modération.