Au dodo, Petit Dino ! – Ed. Glénat jeunesse

Au dodo, Petit Dino ! est un nouveau titre de la collection Petit sommeil, des éditions Glénat jeunesse, paru en janvier 2023. Un livre animé, tout en carton, qui invite les jeunes lecteurs à découvrir le rituel du sommeil de Petit Dino, qui ne semble pas vouloir aller au lit !

La lune brille et resplendit, dans la douceur du soir. Un petit couche-tard ne veut pas aller au lit… C’est un petit filou qui est encore debout. Les enfants peuvent le voir, en ouvrant les volets, derrière lesquels, il se cache ! Petit Dino est trop excité et fait tout pour échapper au dodo. Le petit animal se cache. Il va falloir regarder derrière le rideau… Dans la salle de bain, il semble n’y avoir personne, pourtant ça sent bon le savon et le shampoing. Mais sous un nuage de mousse blanche, un petit Dino tout propre est à retrouver !

Alors qu’il fait déjà nuit, Petit Dino, excité, s’amuse à se cacher. Les jeunes lecteurs sont donc invités à le retrouver, à travers les pages animées. Ils suivent aussi le rituel du soir, du petit animal, qui leur rappellera le leur ! En effet, il y a le bain, le brossage des dents, le pyjama à mettre, le pipi avant d’aller au lit et bien évidemment, le tendre bisou avant de s’endormir. Le texte est rythmé, enjoué, assez amusant, présentant ce rituel qui parlera aux enfants. Le petit personnage est rapidement attachant, drôle, qui se retrouve dans quelques situations cocasses. Le livre animé plaira, avec sur quelques pages, des volets à soulever et des tirettes à tirer. Le dessin reste simple, cependant expressif et coloré, satisfaisant.

Au dodo, Petit Dino ! est un livre animé des éditions Glénat jeunesse, qui vient compléter la collection Petit sommeil. Un petit album cartonné amusant, qui accompagner les jeunes enfants vers le sommeil, proposant de découvrir le rituel du soir, d’un petit Dino filou !

