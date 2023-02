Kidz, le troisième tome

La trilogie Kidz se conclue avec ce troisième et dernier tome, paru aux éditions Glénat, fin janvier 2023. Une bande dessinée de survivalisme, d’Aurélien Ducoudray et Jocelyn Joret, dans laquelle une bande d’adolescents tentent de survivre dans un camp, qui veut retrouver la vie d’avant.

Dans les couloirs du lycée de Matheson, les élèves préparent leur sac, se bousculent, s’embrassent, discutent… Parmi eux, Ben et Polly avancent ensemble. Ben n’en peut plus de la chanson qu’ils passent en boucle. Polly lui conseille de faire comme elle, de mettre un casque ! Déjà, elle entend moins la chanson et carrément plus les commentaires des autres pétasses. C’est à ce moment-là que quelqu’un l’interpelle. Une fille vient se moquer du style de Polly, et la traite de plouc. Miss populaire fait même tomber les cours de Polly. Ben lui demande ce qu’elle a bien pu faire, pour se mettre à dos la lycéenne, mais lui aussi se fait bousculer ! Joe Montana s’en prend à lui et le met à terre. A son tour, Polly demande à Ben, en rigolant, ce qu’il a fait pour mériter cela. Puis, ils se préparent pour aller en cours de SVT…

Les adolescents se retrouvent dans un camp où la directrice rêve de retrouver le monde d’avant. Aussi, les enfants retournent au lycée, ce qui n’est pas pour plaire à tout le monde. Ceux qui n’obéissent pas sont envoyés aux travaux forcés. Une expérience que va vivre Ben, qui a prononcé le mot interdit. Pendant ce temps, sur la route, deux personnages d’un certain âge, travaillant dans le cinéma, trouvent un film des Kidz. Ils décident de les retrouver et de leur venir en aide.

Voilà donc l’intrigue de ce troisième tome, avec des rencontres, des retrouvailles et un plan à mettre en place pour s’échapper du camp. La bande dessinée est plutôt bien rythmée, plaisante à lire, avec ces personnages attachants, et l’aventure qui se poursuit. Les références au cinéma et à la télé sont toujours présentes, offrant quelques clins d’œil agréables. Le récit est un brin farfelu, mais ça tient la route et c’est distrayant. Le dessin est rond, plaisant, avec un découpage assez efficace.

Kidz est une série des éditions Glénat, qui se termine avec ce troisième tome, amusant et plein de rebondissements. Un album bien rythmé et plaisant à découvrir, dans lequel on retrouve avec plaisir une bande d’adolescents, dans un monde post-apocalyptique.

