Nailmatic Kids : Création de savons et de bombes de bain

Et si on profitait des vacances scolaires pour faire des activités sympas avec nos bambins ? J’avais envie de vous présenter la marque Nailmatic Paris et leur gamme Kids entièrement consacrée aux enfants. Et notamment leurs kits DIY qui sont juste géniaux. Ils vont leur permettre de réaliser leurs propres bombes de bain ou encore des savons en forme d’animaux trop mignons.

Nailmatic Paris : Quand le clean s’invite sur nos ongles

Il y a une belle histoire derrière Nailmatic, une histoire engagée même, puisque la marque a mis un point d’honneur à proposer des cosmétiques aux formules respectueuses et efficaces. À savoir des vernis à ongles aux compositions irréprochables. Et elle n’a pas oublié de combler les enfants en leur consacrant une gamme entière de vernis à l’eau, de feutres de tatouages temporaires, ainsi que des kits DIY qu’ils vont adorer !

Nailmatic Kids : Une gamme dédiée aux enfants

Nailmatic Kids a pensé aux enfants qui auraient envie de faire comme papa et maman, en proposant une gamme de vernis à ongles qui s’enlèvent avec de l’eau. Ils sont testés dermatologiquement, fabriqués en France, vegan et cruelty free. Et à la maison, on adore les vernis Nailmactic Kids. La composition clean va rassurer les parents, quant aux enfants, ils n’auront plus envie de se laver les mains ! Les couleurs sont super-sympas, il y en a pour tous les goûts : mat, pailleté, flashy, ou plus classique.

Nailmatic propose aussi des coffrets hypers funs contenant 2 types de vernis différents, ainsi que des vernis vendus unitairement. Et la bonne nouvelle, c’est que la marque ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, car elle propose des plaques de gommettes à coller sur les ongles. Autant vous dire qu’elles vont avoir un succès fou. Il y a plusieurs plaquettes, toutes plus belles les unes que les autres, avec des gommettes en forme de soleil, de cœur, de gâteau, de Tour Eiffel, de pastèque, d’étoile, de ballons, d’araignée, etc. Bref, la totale pour faire une manucure de grand !

À la découverte des coffrets DIY dans la gamme Nailmatic Kids

Mais Nailmatic, ce n’est pas que ça. La marque propose aussi des coffrets DIY absolument géniaux. Des coffrets permettant de créer des bombes de bains, ainsi que des savons à faire soi-même. Soit, des activités hypers sympas à faire en famille. Et parmi ceux qu’elle propose, en voici deux que nous avons adoré.

Le coffret « La fabrique de bombes de bain »

Nailmatic propose donc un coffret pour fabriquer des bombes de bain avec ses petites mains. Des bombes de bain à la compo’ clean, sans conservateur, vegan et Cruelty free. Le tout, dans un tout en un hyper ludique, à commencer par le packaging qui est adorable.

De toute façon, l’univers même de Nailmatic Kids est à croquer, l’ambiance pop et toutes ces couleurs flashy, on adore !

Le kit se présente dans un carton permettant de réaliser 6 bombes de bain aux formes adorables. À l’intérieur, tout le nécessaire donc, à savoir les poudres qui vont bien, colorées qui plus est. La « formule magique » pour créer la matière. Les moules forcément, et un temps de séchage à respecter s’il vous plaît ! Les petits chimistes vont adorer se laisser guider par les explications glissées à l’intérieur. Et les parents n’auront pas peur de les laisser faire, car les compositions sont saines, à base d’huiles de tournesol et d’amande douce. Ils seront tellement fiers d’avoir créé leurs propres bombes de bain qu’ils vont languir de les faire pétiller dans l’eau.

Le coffret « La fabrique de savons »

Ici, Nailmatic invite les enfants à créer 3 savons eux-mêmes : un petit chat, un lapin et un dinosaure. Et ils vont beaucoup s’amuser. L’idée étant de faire fondre la matière, la mouler forcément, la démouler, et de s’en servir pour se savonner. Une chose est sûre, ils seront fiers d’avoir créé ces savons tout seul.

Soit, des activités créatives qui sortent de l’ordinaire, qui pour le coup vont les surprendre. D’ailleurs, n’hésitez pas à vous rendre sur le site en ligne pour découvrir les autres activités proposées par Nailmatic : la fabrique de vernis à ongles notamment. Et pourquoi pas le restant de la gamme, comme par exemple, le gel corps pailleté, le coffret de tatouages « drôle de tribu ».

En conclusion

Nailmatic Kids fait partie de mes coups de cœur récents. J’aime l’idée que nos enfants puissent porter occasionnellement du vernis à ongles discret, clean et qui part instantanément à l’eau. Il semblerait que la marque ne manque pas d’idées pour nous surprendre en continuant d’agrandir son catalogue. En tout cas, si vous souhaitez découvrir la marque, n’hésitez pas à vous emparer des vernis, des Tattoopen pour visage et corps que je trouve géniaux, ou encore les bombes de bain individuelles qui sont canons !