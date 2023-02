Avec mon doigt… Mon livre sonore – Les licornes

Les licornes est le troisième titre de la collection Avec mon doigt… Mon livre sonore, paru en janvier 2023, aux éditions Usborne. Un livre fabuleux qui invite les enfants à découvrir l’univers féérique des licornes, à travers des sons immersifs et un univers graphique doux et coloré.

Un univers enchanté s’ouvre aux enfants qui vont découvrir les licornes dans leur monde féérique. La première double page présente deux belles créatures, prêts d’une cascade. Les sabots dans l’eau, les licornes hennissent. Elles semblent jouer et s’amuser avec deux petites fées. Sur le côté, un bouton rappelle une licorne de la page, sur lequel les enfants peuvent appuyer, pour les entendre hennir. Un onglet permet de tourner la page, plus facilement et découvrir une nouvelle grande scène. Trois licornes jaunes, aux cornes roses sont à retrouver. L’une d’elles hennit, au milieu du chant des oiseaux.

L’univers présenté est très doux et enchanté. Un monde féérique et magique, qui va rapidement plaire aux jeunes lecteurs. Ils vont aussi s’amuser à appuyer sur les boutons, sur le côté, associer les licornes, pour mettre le bon enregistrement à la bonne illustration. Les bruits, hennissements, chants sont assez immersifs et accompagnent parfaitement la découverte du livre. L’ouvrage est adorable, sans texte ni parole, pour une exploration seule ou à partager. Une expérience fabuleuse, avec ce livre qui tient parfaitement en main et reste adapté. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait plutôt rond, des personnages joyeux, et un univers aux couleurs plutôt pastel.

Les licornes est un nouveau titre de la collection Avec mon doigt… Mon livre sonore, des éditions Usborne. Un livre sonore, aux pages cartonnées, qui présente un univers enchanté, peuplé de licornes majestueuses. Un ouvrage immersif, aux enregistrements qui accompagnent parfaitement les belles scènes.

Lien Amazon