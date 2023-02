Macingo assure le transport de votre moto

Pas toujours simple de trouver un transporteur capable de répondre à des exigences très spécifiques… C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de faire transporter sa voiture, sa moto ou tout autre engin motorisé. Voilà bien le genre de situation où l’on n’a pas vraiment envie de faire appel à un déménageur traditionnel. Il s’agit de biens trop précieux pour être confiés à des amateurs ou à des sociétés dont les équipiers ne sont pas formés à la spécificité de ce type de transport.C’est exactement pour cela que vous devez faire appel à Macingo, une société italienne qui propose ses services en France et dans plusieurs pays européens. Cette société assure le transport de vos motos et de tous vos véhicules à deux roues.

Quels types de motos peuvent être transportés ?

La réponse est très simple : Macingo prend en charge tous les deux-roues motorisés. Peu importe que vous possédiez une routière de très grosse cylindrée, une moto de course, un engin taillé pour l’enduro et le cross ou même un simple scooter. En faisant appel aux services de Macingo, vous êtes assuré que votre deux-roues sera parfaitement pris en charge.Pour en savoir plus, il vous suffit de vous rendre sur leur site, à la rubrique transport moto

Quels sont les trajets pris en charge ?

Vous désirez expédier votre moto en province ? Vous avez une compétition d’enduro en Afrique et vous devez faire expédier votre moto ? Vous déménagez en Espagne et vous vous demandez comment acheminer votre deux-roues ? Qu’elle que soit la destination, Macingo prend en charge le transport de votre véhicule. Que votre demande porte sur la France, l’Europe ou pour un transport international, comprenant un franchissement d’une mer, la société Macingo vous garantit un transport sécurisé et sécurisant.

Suis-je assuré de la qualité du service ?

C’est en effet une question bien légitime. Pour de nombreux motards, leur « bécane » est souvent aussi précieuse que la prunelle de leurs yeux. Voici donc les raisons pour lesquelles vous pouvez être parfaitement serein :

Vous êtes en permanence informé de l’avancée de vos envois, sur votre tablette ou votre portable

Macingo dispose d’un réseau de plus de 1500 entreprises de transport et tous les transporteurs sont certifiés et contrôlés. Ils disposent de toutes les autorisations et de tous les permis nécessaires pour le transport de votre moto. Bien évidemment, votre moto est assurée durant le transport.

La prise en charge de votre moto se fait de porte à porte, sans stress pour vous. Le transport est effectué avec des véhicules qui disposent de systèmes d’ancrage spécifiquement adaptés aux motos.

Enfin, dernier argument décisif, les retours plus que positifs de ceux qui ont fait déjà à leurs services ! Le taux de satisfaction est de 95 %, une évaluation réalisée par TrustPilot, un organisme indépendant d’avis vérifiés. Macingo a déjà pris en charge plus de 40 000 véhicules (deux-roues, voitures, quads…) avec, à chaque fois, le même souci d’exigence et le même professionnalisme.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?

Le système est extrêmement simple et a été pensé pour être à la portée de tout le monde. La première étape est de vous rendre sur le site de Macingo.

Vous remplissez votre demande de devis en ligne en complétant les informations nécessaires (trajet, type de moto, date de déménagement prévue…). Vous recevez très rapidement différents devis établis par les sociétés de transports partenaires de Macingo. Une fois votre choix effectué, vous confirmez votre commande en payant un petit acompte sur le site Macingo. Le reste de la somme sera à régler directement au transporteur choisi. Vous serez contacté par la société de transport quelques jours avant l’enlèvement de votre véhicule. Vous n’avez rien de particulier à faire, si ce n’est être présent le jour J. L’équipe de professionnels qualifiés prend en charge votre moto avec toutes les précautions requises. Vous n’avez plus qu’à organiser la réception de votre moto sur le lieu d’arrivée !

Le transport d’une moto dans des conditions de sécurité optimales n’est pas toujours simple à organiser. S’offrir les services de Macingo, c’est s’offrir de la sérénité et de la tranquillité d’esprit.