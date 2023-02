Comment ouvrir des fichiers PDF protégés

Le format PDF a été l’une des plus grandes révolutions dans l’informatique. Avant leur apparition, les professionnels qui partageaient des documents numériques les uns avec les autres étaient confrontés à des problèmes tels que l’incompatibilité entre les programmes, la distorsion du contenu, la difficulté d’affichage, etc. Le lancement de PDF sur le marché dans les années 1990 a éliminé tous ces obstacles et a fourni au monde un format numérique fixe pour partager tous les fichiers sans ces inconvénients.

La progression de ce format depuis lors a été imparable et a vu de nombreuses améliorations qui permettent au PDF de continuer comme un type de fichier fondamental dans l’informatique actuelle. En effet, au cours de ces années, nous avons pu observer l’évolution de ce format et l’incorporation de capacités toujours plus puissantes.

La preuve la plus évidente du succès de PDF peut être vue dans les nombreux programmes qui se spécialisent dans ce format. Bien que cette création ait été lancée par la marque Adobe, nous disposons actuellement de milliers de logiciels spécialisés dans la lecture, la création, l’édition et le traitement de PDF. Sur Internet, il est même possible d’accéder à des sites dont les fonctions sont identiques à celles de ces programmes, mais qui offrent ce service en ligne, sans avoir à le télécharger. Il est vrai, cependant, qu’ils sont souvent plus limités.

Protection d’un PDF

La compatibilité de ce format avec tous les systèmes d’exploitation permet à tout utilisateur d’ouvrir un document PDF, ce qui peut parfois poser un problème si le fichier contient des informations privées et confidentielles. Cependant, les éditeurs de PDF ont la solution à ce danger et permettent de protéger les informations en ajoutant une clé à nos documents.

Avec un programme puissant comme Wondershare PDFelement, nous aurons la possibilité d’appliquer des filigranes, des signatures ou des mots de passe de sécurité à nos fichiers. Ainsi, notre droit d’auteur sera toujours garanti et seuls les détenteurs du mot de passe pourront accéder au contenu du document. De même, si nous créons du contenu dans d’autres programmes, comme un traitement de texte, PDFelement nous permet de protéger ces informations. Il dispose d’une fonction utile qui vous permet de convertir Word en PDF, puis il vous suffit d’utiliser l’outil de protection et d’ajouter une clé au document.

Et si on oublie le mot de passe ?

Il n’est pas rare d’oublier les clés d’accès pour ouvrir des documents protégés, auquel cas nous sommes dans une situation compliquée. Il se peut également que nous recevions un document protégé et que nous recevions le mot de passe, de sorte que nous ne puissions pas accéder à votre contenu naturellement. Cependant, dans ces circonstances, il existe des méthodes efficaces pour ouvrir un PDF protégé par mot de passe.

La même marque informatique qui nous a fourni PDFelement dispose également d’un logiciel appelé Wondershare PDF Password Remover avec lequel nous pouvons supprimer ce cordon de sécurité. Wondershare PDF Password Remover est actuellement l’un des outils les plus utilisés par les utilisateurs pour supprimer les mots de passe des fichiers PDF et y accéder sans entrave. Il est téléchargeable gratuitement et très facile à utiliser. Il suffit de glisser le document qui nous intéresse dans l’interface et de laisser le logiciel faire le reste du travail. Dans quelques secondes, nous aurons notre document sans mot de passe et nous pourrons modifier un document PDF sécurisé.

Si, après avoir effectué les modifications nécessaires, nous voulons protéger à nouveau le document, la solution la plus simple est de retourner à PDFelement et de créer un nouveau mot de passe pour sécuriser le contenu de notre fichier.

Quel type de protection pouvons-nous mettre avec Wondershare PDFelement?

Lorsque nous créons un fichier PDF protégé par mot de passe via Wondershare PDFelement, nous avons plusieurs façons de protéger le fichier. Vous pouvez facilement protéger les fichiers PDF de la copie, de l’impression et de l’édition; empêcher l’impression du PDF, modifier les autorisations pour permettre l’impression de mauvaise qualité ou empêcher l’édition de PDF. En outre, il est possible d’ajuster les paramètres de restriction pour permettre un type spécifique d’édition, comme la signature ou le commentaire, et nous avons la possibilité d’empêcher le PDF de copier du texte, des images ou du contenu sous d’autres formes.

Sans aucun doute, les logiciels Wondershare pour créer du contenu PDF sont les plus puissants du marché et offrent des chances difficiles à trouver dans d’autres programmes similaires. Ils sont tous disponibles pour la plupart des utilisateurs, car ils sont disponibles pour Windows et MAC et peuvent être téléchargés gratuitement sur le site officiel.