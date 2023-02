Fred – Le handicap n’empêche pas le talent ! est un ouvrage de Christophe Cazenove, Pilau, Madé et Domas, paru aux éditions Bamboo, en janvier 2023. Une bande dessinée touchante, qui vient rendre hommage à Fred, handicapé et auteur de BD.

Dans une menuiserie, un homme se moque de Fred. Il affirme que le trou qu’il vient de percer n’est pas droit. Un autre homme répond que Fred n’est pas droit non plus ! Alors qu’ils rigolent tous les deux, une femme tient un dessin entre ses mains. Une belle illustration, d’un personnage fantastique, dessinée par Fred. Monique reprend les deux hommes, demandant à moins se moquer et à se concentrer un peu plus. La femme va vers Fred, elle lui avoue qu’il a bien avancé sur sa planche. Il ne semble pas comprendre. Il fait voir sa planche de bois à Monique. La femme sourit, elle s’excuse, elle voulait parler de la planche de BD ! Fred confirme que c’est le même mot effectivement. Il continue par dire qu’il dessine, dès qu’il a un moment de libre, à la maison, et qu’il tente de terminer son travail pour un concours.

Fred va remporter ce concours, au festival d’Angoulême, puis les autres, les années suivantes. Il a du talent, à tel point, qu’il va être accueilli, dans un atelier, et devoir s’assumer, loin de ses parents…

La bande dessinée vient décrire ce parcours particulier et plaisant, comme un rêve qui devient réalité pour l’homme handicapé, qui va être reconnu pour son talent. Des rencontres, de l’aide, un accompagnement et des réalisations vont ainsi rythmer sa nouvelle vie de dessinateur. Le récit présente des moments de tendresse, de découvertes, d’écoute, de joie, de rire… Un ouvrage qui veut aussi mettre de côté le handicap, pour ne retenir que la valeur de l’homme et son talent. C’est touchant, beau, drôle, intéressant et attendrissant. Des anecdotes d’auteurs qui ont pu le côtoyer, viennent agrémenter l’album. Le dessin reste plaisant, simple, plutôt rond et doux.

Fred – Le handicap n’empêche pas le talent ! est un album touchant et plaisant, des éditions Bamboo. Un ouvrage hommage, touchant et plein de tendresse, qui vient retracer le parcourt de Fred, handicapé, qui va réaliser son rêve, devenir dessinateur de bandes dessinées.

