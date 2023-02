Mon petit livre à rabats – Le renard

Le renard est un nouveau titre de la collection Mon petit livre à rabats, des éditions Usborne, paru en janvier 2023. Un petit livre amusant et attrayant, qui propose aux jeunes lecteurs, à partir de 10 mois, de soulever les rabats, pour suivre un renard plutôt curieux, au cœur de la nuit.

C’est la nuit, tout le monde semble dormir, ou presque… Derrière de grandes feuilles, un museau pointe ! Un renard est réveillé. Il se faufile dans le jardin, le long du mur de la maison. Il passe entre les pots de fleurs et renifle les roses. Derrière l’arrosoir se cache un autre animal qui miaule. Le chat semble surpris de se retrouver face à face avec un renard. L’animal roux part un peu plus loin. Il est en train de boire l’eau de l’étang. Il observe d’autres animaux qui fondent sur l’eau.

A chaque double page, une nouvelle scène est à découvrir, dans laquelle les enfants retrouvent le renard. L’animal roux se promène dans la nuit, dans le jardin, découvrant d’autres animaux qui ne dorment pas. Les jeunes lecteurs, avec un jeu de cache-cache, s’amusent à soulever les rabats, pour découvrir ces animaux. Une façon de s’enrichir et de connaître et reconnaître des animaux qui vivent aussi la nuit. Le texte est simple, attrayant, invitant les enfants à répondre et à participer, avec l’aide de questions. Elles trouvent, bien évidemment, réponse, en soulevant les rabats. La chute est plaisante, invitant aussi à découvrir le jour qui se lève. Le dessin est également agréable, avec un trait rond, des personnages expressifs et un univers coloré.

Le renard est un nouveau titre de la collection, des éditions Usborne, Mon petit livre à rabats. Un livre attrayant et interactif, proposant aux enfants de participer activement à suivre un renard curieux, qui se faufile dans la nuit et va faire quelques rencontres…

