L’auteur et dessinateur Edmond Baudoin sera vendredi 10 février à la médiathèque de Mouans-Sartoux dans le cadre du festival Trajectoires. Originaire de la région, il évoquera son incroyable parcours.

Plusieurs fois primé au festival d’Angoulême

Artiste majeur de la bande dessinée contemporaine, plusieurs fois primé au festival d’Angoulême, Edmond Baudoin n’en est pas moins une figure atypique, qui a tracé une trajectoire riche faite de contrastes, de contre-temps, voire de ruptures.

Après avoir passé son enfance et son adolescence à dessiner, il quitte l’école à 16 ans, passe son service militaire et suit les traces de son père en devenant comptable. Mais le dessin occupe tout son temps libre et il quitte ce métier à l’âge de 33 ans pour s’en aller vers son rêve d’enfant : dessiner.

Un parcours et un style atypiques

Grâce au dessin, il découvre d’autres arts : la bande dessinée, le bonheur d’écrire ou même la danse contemporaine qui aura une grande influence dans son travail. Il publie son premier livre de bande dessinée en 1981 et en publiera ensuite près d’une cinquantaine.

Ce chemin singulier lui donne une liberté qui va marquer l’ensemble de son travail et que l’on retrouve dans l’esthétique très personnelle de ce qui deviendra “le style Baudoin”. Comme ses dessins, Edmond Baudoin est discret, généreux, engagé, sensible et captivant. Un conteur à part qui ne cesse de faire “quelques pas hors des cases”.

Rencontre avec Edmond Baudoin à la médiathèque de Mouans-Sartoux vendredi 10 février à 19h. A noter qu’il s’agit d’un événement gratuit, organisé par la médiathèque, en coproduction avec le festival du livre de Mouans-Sartoux.