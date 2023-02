Thorgal – Adieu Aaricia

Adieu Aaricia est le premier one shot de la nouvelle série Thorgal Saga, des éditions Le Lombard, paru en février 2023. Un album fabuleux, de Robin Recht, qui débute une collection de récits indépendants, des visions des auteurs différents attendus pour ce label qui veut apporter une pierre à l’édifice Thorgalien.

Un petit navire avance dans la brume et dans l’obscurité. Thorgal se rappelle l’anneau des sacrifiés, là où le père d’Aaricia l’avait attaché lorsqu’il a su que les deux jeunes gens voulaient se marier. Gandalf détestait Thorgal… Le héros est vieux, il laisse sa bien-aimée seule, morte, dans le bateau, pour un dernier au revoir. Il doit quitter son amour de toujours, laissant un grand vide à ses côtés. Thorgal laisse partir l’embarcation, puis tire une flèche enflammée. Il s’assoit sur le rivage, regarde le bateau partir et brûler. Le vieil homme met son visage dans ses mains, il pleure. Il ne peut pas vivre sans son amour. C’est alors que Thorgal a la visite du serpent Nidhogg. Celui-ci se réjouit presque du chagrin de son ennemi. Il vient agacer le vieil homme fatigué, et lui propose de revoir Aaricia, en remontant le temps…

Le récit est réussi, captivant, respectant l’univers initial de la série originale. On y retrouve Thorgal, vieillissant, qui vient de faire ses adieux à sa bien-aimée Aaricia, morte de vieillesse. Son chagrin est grand, et Nidhogg va jouer de cette situation accablante. Il propose à Thorgal de défier les lois du temps, et de retrouver Aaricia, avec l’aide de l’anneau d’Ouroboros. Le lendemain, il se retrouve à l’époque où Aaricia et lui-même n’étaient encore que des enfants. Mais le passé ne semble pas le même, la jeune princesse s’est faite enlever… Le vieux et le jeune Thorgal vont devoir s’allier, pour sauver leur amour !

La bande dessinée est superbe, passionnante et émouvante, elle réunit tous les éléments qui ont marqué ces aventures. En effet, il y a une intrigue qui tient la route, de la magie, des émotions, du suspense, de l’action, des rencontres, des décisions à prendre, des sacrifices… Le rythme est plaisant, le récit très bien découpé, permettant de découvrir le vieil homme sage, confronté à l’intrépidité et la fougue du jeune Thorgal. Le dessin est tout aussi réussi, offrant un magnifique album à découvrir.

Adieu Aaricia est le premier album de la nouvelle collection Thorgal Saga, des éditions Le Lombard. Une nouvelle aventure pour le légendaire viking, qui va voir son destin et celui de sa bien-aimée vacillé, car au crépuscule de sa vie, le cruel Nidhogg, se joue encore de lui…

