Hector Obalk, devient sur scène le prof d’histoire de l’Art que l’on aurait tous rêvé d’avoir. Le temps d’un stand’up pédagogique et désopilant, Hector Obalk, passionné parmi les passionnés, transmet avec originalité et ferveur, son amour pour la peinture occidentale. Les novices pourront appréhender les subtilités des grands maîtres et les spécialistes seront ravis d’y apprendre quelque chose. À foncer voir car vraiment c’est un spectacle drôle qui rend intelligent !

TOUTE L’HISTOIRE de LA PEINTURE en moins de 2 heures

Hector Obalk fait un stand’up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentale, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant des détails époustouflants. Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue. Pour tout public, de 9 à 99 ans pour les novices comme pour les experts. Sur la trame d’un mur de 1000 images, chaque spectacle propose de visiter toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et même au-delà…

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE est un cycle de spectacles qui se décline en trois spectacles différents. Chaque spectacle suit un parcours spécifique, mais tous retracent toute l’histoire de la peinture pendant 7 siècles (sauf le parcours M qui privilégie le 20e siècle):

• «LÉONARD-CARAVAGE-CHARDIN…» (parcours A)

• «RAPHAËL-VÉLASQUEZ-INGRES…» (parcours B)

• «MONET-PICASSO-MONDRIAN…» (parcours M, plus orienté 20e siècle)

Chaque spectacle est autonome et le spectateur peut décider de l’ordre dans lequel il les verra.

CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS

– Dim 5 fév. 11h — L’Atelier /parcours B

– Sam 11 fév. 17h15 — Le 13eART /parcours M

– Lun 13 fév. 18h30 + 21h — L’Atelier /parcours B

– Sam 18 fév. 15h — L’Atelier /parcours M

– Dim 19 fév. 11h — L’Atelier /parcours M

– Sam 25 fév. 15h — L’Atelier /parcours M

– Sam 4 mars 15h — L’Atelier /parcours M

– Dim 5 mars 11h — L’Atelier /parcours A

– Sam 11 mars 18h — Le 13eArt /parcours B

– Sam 18 mars 14h15 — Le 13eArt /parcours B

– Lun 20 mars 18h30 + 21h — L’Atelier /parcours M

– Sam 1er avr. 15h — L’Atelier /parcours A

– Sam 8 avr. 15h — Le 13eArt /parcours B

– Sam 15 avr. 15h — L’Atelier /parcours M

– Lun 17 avr. 18h30 + 21h — L’Atelier /parcours A

– Sam 22 avr. 15h — L’Atelier /parcours M

– Mar 9 mai 19h30 — Le 13eArt /parcours M

– Sam 13 mai 15h — L’Atelier /parcours M

– Lun 15 mai 18h30 + 21h — L’Atelier /parcours A

– lun 22 mai 19h30 — Le 13eArt /parcours B

– Sam 27 mai 15h — L’Atelier /parcours M