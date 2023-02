Zaï Zaï Zaï Zaï : c’était vraiment très marrant

Partagez





Alors que les cinéphiles se disputent sur l’avenir de l’humour français, dit populaire.

Deux irréductibles gaulois triomphent au Théâtre de la Comédie de Paris..

Après la fiction radiophonique et l’adaptation sur grand écran, Nicolas et Bruno de la COGIP-Française ont décidé à leur tour de mettre en sonorités vivantes les dessins de Fabcaro. De sympathiques gribouillis multi-récompensés en 2015 sous la forme d’une bande-dessinée hommage à Joe Dassin.

Bien qu’on y croise des moustachus, ne cherchez pas de potion magique, mais une carte de fidélité de supermarché que vous auriez oublié au moment de passer à la caisse. C’est fâcheux. Voir suspect. Que faire ? Confronter vos plates excuses au vigile et exposer un simple oubli dans la poche de votre pantalon qui tourne actuellement à 30°. Ou fuir. Et devenir l’ennemi public numéro 1.

Zaï Zaï Zaï Zaï et ne te retourne pas !!!

De ce pamphlet absurde sur notre société consumériste, Nicolas et Bruno accouchent d’une expérience théâtrale délirante redoublée d’un non-sens poétique. Une plongée dans un humour jubilatoire fait de petits riens. Tels deux sales gosses, ils bruitent et interprètent avec une folie contagieuse cette fuite en avant jusqu’en Lozère.

Accompagnés au clavier et à la guitare par Mathias Fédou, l’irrationnel devient participatif. La puissance graphique de Fabcaro prend vie sous les traits de mille voix. L’imaginaire Cogipien se dessine alors dans une interprétation physique qui brille de malice. Plus qu’un “Message à caractère informatif” en chair et en os, c’est une démonstration, une preuve que Nicolas Charlet et Bruno lavaine ne sont pas que de simples winners mais de grands artistes.

Et dire que leur “Zaï Zaï Zaï Zaï” est éligible aux Molières 2023.. Nulle place au doute. Cet humour littéraire à la grossièreté enfantine feinte d’un message politique, est lui bien populaire. Par Toutatis !!

Zaï Zaï Zaï Zaï

au Théâtre de la Comédie de Paris