Nu à la scène 55 de Mougins dans le cadre du festival Trajectoires samedi 11 février

Pour clôturer le festival Trajectoires qui a débuté le 12 janvier dans le département des Alpes-Maritimes, la scène 55 de Mougins présente la pièce de théâtre Nu par la compagnie L’Unijambiste, dans une mise en scène de David Gauchard, samedi 11 février à 20h30.

David Gauchard donne la parole aux modèles nus

Selon une méthode mise au point avec le sociologue Arnaud Alessandrin, David Gauchard et Léonore Chaix ont interviewé et enregistré des modèles professionnels venus d’ateliers de dessin, de musées et d’écoles d’art. Avec Nu, pièce au titre évocateur, ils nous font entendre les motivations de ces personnes qui font voeu d’immobilité, mais aussi leurs sensations et leurs expériences. Ils lèvent ainsi le voile sur ce métier méconnu, source de fantasmes et d’idées préconçues. Ils questionnent notre rapport à la nudité, la place du corps dans la société, les considérations morales, esthétiques, de genre ou de rapport à l’intime.

Sur scène, la comédienne Emmanuelle Hiron et le comédien Alexandre Le Nours donnent vie en temps réel à ces témoignages qui leur sont transmis par le biais de casques.

A noter que cette pièce, qui comporte des scènes de nudité, est réservé à un public âgé de plus de quatorze ans.

Nu à la scène 55 de Mougins (55 boulevard de Faissoles) samedi 11 février à 20h30. Tarifs de 8 à 25 euros.

Pour plus de renseignements sur le spectacle et la programmation : www.scene55.fr