Origamis – Ephéméride 2023 Mon année en 365 jours

Origamis est une éphéméride originale et créative, des éditions Hugo & Cie, paru en octobre 2022. Une éphéméride qui s’effeuille jour après jour, avec des fiches à détacher. Elles invitent à pratiquer l’art du pliage et réaliser quelque 365 figures, avec du papier.

L’ouvrage, dans un coffret, permettant ainsi de l’emporter facilement, débute par une introduction. Une nouvelle année commence et c’est donc le moment de prendre de bonnes résolutions, ou de se lancer un défi par jour ! Si l’envie vous prend donc, rien de tel que de se mettre à l’origami, art du pliage du papier. L’ouvrage propose un nouvel origami chaque jour, à faire, pour décorer le bureau, la maison, l’entrée, pour offrir aux enfants… Des animaux, des cœurs, des fleurs et bien d’autres figures sont à retrouver dans cette éphéméride.

Il va juste falloir se faire un stock de feuilles, de toutes les couleurs, et garder une paire de ciseaux sous la main, pour pouvoir réaliser les différents origamis suggérés. Des crayons seront aussi utiles, pour rajouter des traits, des yeux, une bouche et tout autre motif, aux créations. La patience et la créativité sont recommandées, pour faire une pause, s’offrir un instant de déconnexion et de lâcher prise. La détente va se faire avec cet art du pliage du papier, à travers différents tutos illustrés.

Débutant ou expert, il y a de tous les niveaux, tout au long de l’année. Certains pliages demanderont donc plus d’attention, de concentration et de minutie. L’idée est plaisante, simple et efficace, pour un moment de lâcher prise qui fait du bien, tout en se réalisant. Les origamis sont clairs, détaillés, beaux et en rapport avec les saisons et les mois, ce qui reste agréable.

Origamis est une éphéméride, pour cette année 2023, des éditions Hugo & Cie, qui invite à apprendre chaque jour l’art du pliage du papier. Pour se détendre, pour offrir, l’ouvrage créatif propose de créer 365 figures avec une simple feuille de papier, pour tous les goûts et tous les âges !

