L’amour La mort – Ed. Mangetsu

Les éditions Mangetsu ont publié, ce mois de février 2023, un très bel album de Junji Ito, maître de l’horreur, L’amour La mort. Un bel ouvrage relié, au format un peu plus grand qu’un manga. Un beau recueil pour pouvoir profiter pleinement de l’œuvre de l’auteur qui présente plusieurs récits mêlant l’amour, la mort, la folie, l’horreur…

Une jeune fille attend, au croisement de deux petites rues, dans une petite ville, où le brouillard s’est installé. Elle attend derrière un garage, jusqu’à ce qu’elle entende des pas. La jeune fille regarde discrètement et aperçoit une silhouette qui s’approche. Elle attend toujours et sort un cahier, pour cacher son visage derrière. Lorsque la personne arrive à sa hauteur, elle l’interpelle. Elle demande à l’homme qui passe, de lui dire la bonne aventure. L’homme semble surpris que la jeune fille cache son visage. Il continue par expliquer qu’il avait entendu dire que les lycéens s’amusaient de nouveau à demander aux passants la bonne aventure. L’homme finit par dire les sentiments de la jeune fille seront partagés, et qu’elle ne doit pas hésiter à foncer. Elle le remercie, avant de partir en courant…

L’ouvrage est un recueil de plusieurs récits de Junji Ito, dont le principal est, bien évidemment, L’amour La mort. Un beau livre, pour découvrir ou redécouvrir une partie de l’œuvre du maître de l’horreur. Le recueil nous entraîne ici dans les rues de la ville de Nazumi. Les ruelles de la petite ville se montrent toujours infiltrées par une épaisse brume. Dans ce voile inquiétant les adolescents s’adonnent à un étrange rituel de voyance. Mais le jeu innocent va rapidement tourner en un funeste cortège de suicides. La mort rôderait dans les rues de la ville…

Découpé en plusieurs chapitres, ce récit est captivant et inquiétant, plutôt bien mené, offrant un thriller horrifique fascinant et angoissant. Les autres histoires du manga sont toutes aussi troublantes, avec l’amour et la mort qui s’entremêlent. La folie, la mort, l’atrocité, la peur, le surnaturel viennent aussi prendre place dans ces récits ensorcelants, où le dessin est également travaillé et fascinant.

L’amour La mort est un beau livre, un recueil de plusieurs récits de Junji Ito, paru aux éditions Mangetsu. Un bel ouvrage qui bénéficie d’une préface de Stéphane du Mesnildot, ainsi que d’une analyse par Morolian. Un grand format, à la fabrication soignée, qui invite à plonger au cœur de dix récits d’horreur.

