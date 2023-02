Elliot, un jeune lycéen devenu « Trousse Boy » malgré lui, tente d’éradiquer la malédiction qu’il a lancée sur tout le lycée. Mais, avant de pouvoir en terminer, et refermer la trousse magique, il va falloir se confronter aux super-vilains et à celui qui les a créés !!!!

Second tome de cette BD pré-teen explosive et complètement déjantée ! Attention rebondissements nombreux à prévoir !!! Publiée depuis le 04 janvier 22 aux Éditions Glénat.

Le décor :

Petite récap hilarante des auteurs …

Après une course-poursuite dans le lycée, Maddie et Elliot ont réussi à semer les monstres lancés à leurs trousses. Maddie est sur le point de révéler à Tristan, qui est à l’origine de tout ce marasme. Et il est loin de se douter de l’identité de l’Effaceur, même s’il se creuse les neurones pendant une page entière !!!!

Tandis que les deux « tourtereaux » échangent à leur façon sur le sujet, un drôle de bruit se fait entendre.

C’est en se penchant par-dessus le parapet du toit où ils sont cachés, qu’ils aperçoivent ce qui ressemble à une énorme araignée ?? … Un crabe ??? …. Bordel, ce que l’effaceur est nul en dessin ! Bref, pas le temps de réfléchir, Tristan chope Maddie par le bras et tous deux, même si la jeune fille craint pour sa vie, s’élancent dans le vide.

Pour une fois, Tristan fait preuve d’une inventivité folle afin de fuir. En tombant, il ouvre un passage vers la bibliothèque du lycée, grâce à un zipper. Alors que tout peut se passer normalement, il oublie de refermer cette « fermeture éclair » magique, et d’autres super-vilains débarquent. Que voulez-vous ? N’est-pas héros qui veut, et Tristan cumule malheureusement les bourdes. Ce qui a souvent pour effet d’énerver sa compagne de fuite !!! Enfin, c’est une nouvelle fois le temps de se barrer en vitesse, en ouvrant zip sur zip, et se téléporter à différents endroits.

Problème : l’effaceur est bien plus malin, et tous deux finissent prisonniers …. Une idée peut être pour les sortir de là ??? !!!!!

Le point sur la BD :

Si vous aviez raté le premier tome, cliquez sur le lien suivant >> TOME 1

Toujours aussi hilarant et rempli de références « scolaires » et 80’s qui nous font régresser jouissivement.

Julien Josselin et Valentin Vincent multiplient les clins d’œil « funny », entre autres : l’odeur de ces stylos « effaceurs » pas très commune, qui vient parfumer le grand super-vilain de l’histoire. Une colle qu’on a tous utilisée au moins une fois dans notre vie, qui ne fonctionne jamais, dont je ne citerais pas la marque. Le choix est grand lorsqu’on a affaire à Trousse Boy et aux fournitures maudites qu’il doit remettre à leur place !

Bien sûr, il y a aussi les potes et les faux potes, ainsi que les moments incongrus avec ce personnage principal d’assez mauvaise foi et gauche au possible ! La panoplie de tout ce qui fait les années lycée !

Ce qui permet à Grelin de s’éclater sur les illustrations. Avec les représentations des personnages, la parabole (cf tome 1). Les courses poursuites style “Portal” (vidéo game), aux traits énervés. On a un second tome, publié aux Éditions Glénat, qui pulse ! Hyper dynamique avec cet affrontement et le rebondissement final !

La conclusion :

Un diptyque prévu, au départ, pour ce Trousse Boy aux Éditions Glénat ! Hyper fun et tendance, mais avec ce final, on se demande si les auteurs ne vont pas réitérer l’aventure !!! Nous les lecteurs, on serait ravis ! D’abord, parce qu’on ne s’attendait pas du tout à une histoire pareille : un mec cool, une trousse maudite, des méchants transformés à partir des fournitures scolaires… Auriez-vous, une seconde, imaginé que tout ça pouvait devenir aussi cool et complètement barré ??

Et après, parce que les dialogues et les situations sont tellement incongrues et pourtant tellement évidentes, qu’on ne peut qu’apprécier notre classe et notre trousse quand on a le cul sur notre chaise en cours !!!!

Allez, un tome 3 et une série animée, ça le ferait bien, non ?!!!!