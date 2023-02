Zélie la pirate  – Un conte plein d’aventures, pour les enfants

Zélie la pirate est un conte musical d’Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia, à retrouver à travers le deuxième chapitre. Un livre-CD à écouter depuis octobre 2022, qui vient offrir de nouvelles aventures à Zélie et ses compagnons.

Zélie, pirate pour toujours est de retour. Elle arrive devant sa maison, sa famille et sa maman. La jeune fille court dans les bras de sa maman, qui lui donne un joli petit surnom. Mais Zélie n’aime plus vraiment que sa maman l’appelle ainsi et lui rappelle qu’elle est désormais une véritable pirate ! Elle a même été nommée lieutenant ! La maman remarque l’absence d’Hashtag, le copain à plumes de sa fille… Zélie affirme qu’elle le trouve bizarre en ce moment, il ne semble pas dans son assiette. Mais elle n’en dit pas plus et laisse sa maman et son papa se retrouver.

Comme pour le premier titre, on retrouve Zélie, bien accompagnée, pour de nouvelles aventures. Un livre et un CD audio, pour lire et écouter un nouveau conte, une nouvelle intrigue. Les aventures vont s’enchaîner, car le repos des pirates va être de courte durée ! Un ancien ennemi est de retour, lui aussi… Le récit est captivant, bien rythmé, entre chansons, dialogues et narration ! Les personnages sont rapidement attachants et le thème des pirates plaît toujours autant aux garçons, comme aux filles, offrant de belles et grandes aventures à venir. Une héroïne forte, joyeuse, avec un sacré caractère, ce qui plaira également aux jeunes lecteurs. Des illustrations colorées accompagnent parfaitement le récit plein d’entrain et captivant.

Zélie la pirate est à retrouver dans un deuxième chapitre, intitulé L’île Appellulah. Un conte musical captivant, dans lequel les enfants retrouvent la jeune pirate et ses compagnons, pour de nouvelles aventures, au parfait de courage, liberté, voyage…

