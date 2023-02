Démons – Un comics des éditions Delcourt

Démons est un récit complet, de Scott Snyder et Greg Capullo, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2023. Un comics qui mêle fantasy et horreur, dans un affrontement classique du bien contre le mal, d’un groupe contre des créatures et monstres démoniaques.

Le récit commence avec les gens bien, comme les voisins de Lam, Bob et Layla Spoon. Toute sa vie, la jeune femme a connu les Spoon. Ils sont si bien, que cela fait du mal à Lam, de les regarder. Elle explique brièvement leur histoire. Les deux êtres sont tombés amoureux au lycée. Bob travaille avec des enfants aveugles, tandis que Layla trouve des foyers pour des chats errants. Les week-ends, le couple aide des animaux en difficulté. De plus, il y a Bess, une vieille dame, à l’étage de leur maison, dont ils s’occupent… Alors qu’elle parle tranquillement à ses voisins, elle explique qu’elle est sur le point d’assassiner les Spoon, avec une hachette. Elle n’est pas quelqu’un de bien… Mais elle aurait peut-être dû commencer cette histoire de chute de l’humanité par autre chose.

Depuis toujours, il y a un conflit éternel entre le bien et le mal. Après la mort de son père, part des démons, Lam doit rentrer dans un ordre spécifique, les Gloires. Ils défendent l’humanité, combattent les démons, pour les faire reculer… La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, présentant un découpage qui tient en haleine, ne dévoilant que quelques parties, petit à petit. C’est donc efficace et dynamique, pour cette intrigue assez classique du combat du bien contre le mal. C’est assez sanguinaire, avec des combats épiques, de l’hémoglobine, de la peur, mais aussi quelques rebondissements, pour captiver l’auditoire. Un agréable cahier graphique vient compléter l’ouvrage. Le dessin est plaisant, très énergique, avec un découpage efficace, ainsi que de belles scènes d’action.

Démons est un one shot, des éditions Delcourt, mêlant fantasy et horreur. Un conflit éternel entre le bien et le mal, qui va devenir le quotidien d’une jeune femme. Elle n’aura pas d’autre choix, que de suivre les pas de son défunt père, au sein des Gloires…

Lien Amazon