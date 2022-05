Trousse Boy T1 : Super-pouvoirs lycéens aux Éditions Glénat

Un futur combat, pour récupérer tous les éléments de la trousse maudite, est engagé avant qu’il ne soit trop tard ! Premier tome disponible aux Éditions Glénat depuis le 27 Avril 22.

Son copain numéro deux est à paraître en septembre 22 ! (+10)

Le décor :

Un garçon qui se cache dans une des salles de cours …

Son assaillant ne le voit pas mais essaie de l’impressionner pour qu’il sorte de sa cachette . Un terrible bruit retentit … et on se demande ce qui est en train d’arriver pour le lycéen en bien mauvaise posture.

Quelques jours plus tôt …

Eliott est avachi sur son bureau, pendant que son voisin Tristan se bat avec son stylo plume, qui a une nouvelle fois coulé dans sa trousse. Tandis qu’il lève la tête pour constater le désastre, il remarque une inscription entouré d’un cœur : T + R . Serais-ce une déclaration amoureuse de son pote , à sa sœur de 5ème !!! Eliott prend à témoin les autres mecs de 3eme de sa classe. Et tous se moque de cette idylle naissante. Tristan se sent un peu humilié mais n’ose rien dire, car Rose n’est autre que la petite sœur de Tristan ! Et comme il n’est pas très populaire, et assez effacé, comparé à Tristan, il préfère se taire…

Tristan aime d’ailleurs se moquer de tout. En passant près du terrain de volley, il se prend un des ballons dans la tête. Il manque de lui péter sévèrement le nez ! C’est Maddie, la sportive, qui du coup, subit les conséquences de ce geste, en essuyant toutes les moqueries proférées par Tristan et ses potes pendant que le game reprend.

Malgré tout, sous ses airs de « dominants », Tristan est un bon grand frère. Ses parents sont rarement à la maison, et aujourd’hui, le jour de l’anniversaire de Rose, ils ne rentreront probablement pas de vacances. Aussi, il achète in extremis une belle paire de basket à sa sœur et prêtant que ce sont les parents qui l’ont envoyé pour marquer le coup … et va fouiller la chambre de son grand frère pour mettre la main sur un de ses pornos !!!!

Les problèmes commencent lorsqu’il tombe sur une trousse enchainée, et qu’il décide de l’ouvrir …

Le point sur la BD :

Tiré d’une idée de scénario pour un spectacle organisé par des youtubers : Le zapping Amazing 2, Trousse boy aux Éditions Glénat, né sous la plume de Julien Josselin et Valentin Vincent. Et le crayon de Grelin !

Des influences très 80, avec un graphisme mêlant BD/manga, mais surtout jeux vidéo. La trame très « long métrage » est donnée par le passif des deux scénaristes !

Le truc qui est sûr, c’est que malgré le titre, Trousse boy, on ne s’attend pas du tout à ce tournant de l’histoire assez incongru. Une trousse maléfique qui donne des pouvoirs de « super-héros » de lycée du nom de Le compas/ Le rapporteur … Le tout est à la fois extrêmement frais et déjanté ! Et fait une parabole évidente avec le ressenti des personnages : celui qui se sent invisible à le pouvoir d’effaceur . Le premier de la classe un peu fayot a le pouvoir du rapporteur … C’est assez fun, et ça nous rappelle de bons souvenirs !!

La conclusion :

Une BD pré-teen assez explosive, car après une introduction rapide on rentre directement dans cette histoire complètement déjantée ! Trousse Boy aux Éditions Glénat ça bouge, c’est fun, ça descend dans notre cerveau comme une monster dans notre estomac, et on rigole bien de ces super-héros d’un autre style !!!

Le prochain tome promet une confrontation hallucinante et spectaculaire !!