Celle qui parle – Editions Grand Angle

Celle qui parle est un bel ouvrage d’Alicia Jaraba, paru aux éditions Grand Angle, fin mars 2022. Une bande dessinée de 216 pages, dense et très bien découpée, qui présente l’histoire de la Malinche, personnage controversé, précieuse linguiste et négociatrice, lors de la conquête du Mexique, par les Espagnols.

De la jungle, des fumées s’échappent. Une jeune femme s’enfuit, regardant derrière elle ces fumées. Une explosion retentit. La jeune femme court, comme apeurée. Son pas est pressant, elle rejoint bientôt une habitation, où une vieille dame s’attend. Cette dernière est contente de voir Malinalli et traverse le petit pont de bois, pour la rejoindre. La jeune femme a abaissé sa capuche. Elle sourit et vient tenir les mains de la vieille dame. Elles s’apprêtent à fuir, avec d’autres personnes qui les attendent. Huit années plus tôt, Malinalli, est encore une enfant du village d’Oluta. Elle se cache, avec d’autres de sa tribu, dans les arbres. Ils se cachent souvent, à chaque fois que les Mexicas viennent au village… Dans le village des offrandes sont faites aux Mexicas, de la nourriture, des animaux, mais aussi des femmes, des hommes et des enfants…

Le récit raconte l’histoire d’une fille d’un chef déchu, offerte comme esclave, qui va apprendre différents dialectes, pour devenir l’une des plus grandes figures féminines de l’Histoire. La vie de la Malinche, qui est piégée entre l’épée et le flèche, méprisée par les Espagnols, et détestée par les Mexicains, elle va devoir être forte pour trouver sa place et tenter d’éviter les bains de sang. La bande dessinée est bien découpée, offrant une lecture passionnante, revenant sur la conquête des conquistadors d’Hernán Cortés, mais surtout sur cette femme indigène restée dans l’ombre des exploits du conquistador. Sa capacité à apprendre facilement d’autres langues et son espoir de vivre enfin libre, aux côtés des siens, vont définir son avenir… L’histoire est un peu romanesque, cependant très plaisante et intéressante à découvrir. Le dessin est rond, expressif, très agréable à découvrir, au fil des pages.

Celle qui parle est un bel album, des éditions Grand Angle, qui présente le portrait d’une femme au destin aussi controversé que passionnant. Une histoire dans l’Histoire, entre conquête, pouvoir des langues, condition féminine, trahisons, liberté…

Celle qui parle aux éditions Grand Angle