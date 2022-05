GIORDA vous hypnotise à Paris et en tournée 2022

Une performance alliant mystères et émotions fortes, surprises et fous rires comme seule Giorda en détient le secret. Avec une réelle gentillesse, elle vous permettra de libérer tout votre potentiel. Et si grâce à l’hypnose, vous pouviez réaliser des calculs impossibles ? Développer une force extraordinaire ? Ou encore ne plus ressentir la douleur ? Laissez-vous tenter, la seule chose que vous risquez, c’est de réellement découvrir que vous êtes une personne… EXTRAORDINAIRE !

Giorda l’hypnotiseuse

Comédienne de métier, elle se produit dans un premier temps dans plusieurs comédies à succès dont « Le clan des divorcées ». Puis en 2017, sa rencontre avec Léo Brière est un tournant dans sa carrière, puisqu’elle décide de se former en hypnose auprès de lui pendant plusieurs mois. Ensemble, ils écrivent son premier spectacle « Giorda vous hypnotise ».

À Paris, au Théâtre Trévise jusqu’au 18 juin 2022

