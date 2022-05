Les animaux qui cherchaient l’été est un titre qui vient compléter la collection Les histoires du Père Castor, aux éditions Flammarion, en mars 2022. Une jolie quête, durant laquelle va naître une belle amitié entre des animaux, qui recherchent, ensemble, l’été…

C’était l’hiver, dans son étable le bœuf s’ennuyait. Il ne voulait plus rester enfermé, alors il poussa la porte, avec son museau et sortit. Dehors, tout était blanc, la neige recouvrait tout. Il se demanda où était parti l’été. Il s’en alla donc droit devant lui. De l’autre côté de la rivière, il rencontra un bélier, aux belles cornes recourbées. Le bœuf lui demanda où il allait. Le bélier répondit qu’il cherchait l’été. Le bœuf proposa de chercher ensemble, car à deux, ils chercheront mieux. Puis, ils s’en allèrent tous deux, droit devant eux. Plus loin, les deux voyageurs rencontrèrent un cochon. Le bélier lui demanda où il allait comme ça…

Le récit est entraînant, bien rythmé, avec des répétitions, qui plairont aux jeunes lecteurs. Le conte, de Natha Caputo, illustré par Julie Faulques, qui présente une jolie quête, présentant en partie les saisons, l’attente de jours meilleurs, l’amitié, la solidarité et l’entraide. A travers cette histoire, les jeunes lecteurs vont découvrir de belles rencontres, une amitié à venir et la solidarité de tous pour contrer un danger. Le texte est plaisant, répétitif, proposant ainsi aux plus jeunes enfants de participer, avant de pouvoir lire par eux-mêmes. Les dialogues offrent aussi une belle dynamique. Le dessin est doux, avec un trait fin, fluide, qui se veut réaliste. Les scènes sont bien représentées, permettant aussi de s’immerger facilement dans ce conte.

Les animaux qui cherchaient l’été est un conte des éditions Flammarion, une réédition pour la collection Les histoires du Père Castor. Un livre souple, qui présente l’histoire de plusieurs rencontres, d’une quête, d’une attente et d’une amitié naissante entre plusieurs animaux.

Les animaux qui cherchaient l’été Les histoires du Père Castor