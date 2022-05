La clique est une nouvelle série de la nouvelle collection La collec’, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, La clique passe à l’attaque. Une bande dessinée d’Hervé Eparvier et Sti, pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans, pleine d’humour !

Dans le vestiaire, alors que les tout-jeunes enfants arrivent à la crèche ou à l’école maternelle, un petit salue Nénette. Nénette, qui passe devant lui, répète la même chose. Le petit demande si ça va. Nénette répond par la même question ! Alors, le garçon commence à s’agacer en demandant si elle répète tout ce qu’il dit. Nénette en fait de même. Le garçon se calme, devient plus timide et dit à Nénette qu’il l’aime. Nénette retrouve rapidement son bon sens, en saluant Jojo, et affirmant qu’elle va bien. Le petit garçon reste un peu agacer, voyant Nénette s’éloigner. La jeune fille, quant à elle, est bien contente et part en rigolant.

La bande dessinée souple, et de petit format, présente à chaque page, un gag à découvrir. On suit la journée de jeunes enfants, à la crèche, ou plutôt à l’école maternelle, en petite section. Il y a l’arrivée de ces enfants, les activités manuelles, la cour de récréation, la cantine, des moments à la bibliothèque, des jeux et le retour chez soi. Tant de moments propices à la découverte, à l’échange, mais surtout aux gags ! La bande dessinée est amusante à découvrir, présentant trois filles et trois garçons, d’âges un peu différents, aux réparties affûtées, à l’énergie débordante et à l’imaginaire fertile. Ils sont artistes, casses-cou, intellos, amoureux, voraces et bien d’autres choses encore, mais ils sont surtout drôles. L’ouvrage souple se lit facilement, avec des rabats, comme des marques pages, avec les héros à retrouver dessus. Le dessin est simple, efficace, plutôt rond, expressif et coloré.

La clique passe à l’attaque est le premier tome d’une nouvelle série de la nouvelle collection La collec’, des éditions Glénat. Un ouvrage souple, pour les jeunes lecteurs, qui présente une bande de jeunes enfants pleins d’énergie et de réparties, pour un moment de lecture plein d’humour.

