Mon livre pop-up – Les papillons

Les papillons est un nouveau titre de la collection Mon livre pop-up, des éditions Usborne. Un bel ouvrage, de Monica Garofalo et Jenny Hilborne, paru en avril 2022, qui présente de magnifiques papillons qui semblent vouloir s’envoler des pages du livre fabuleux.

Plusieurs papillons volettent dans le ciel. Il y en a qui se posent sur les fleurs, pour dérouler leur longue trompe en spirale et aspirer le nectar juteux qui se trouve à l’intérieur des fleurs. Lorsqu’ils ont fini de boire, ils s’envolent en battant de leurs jolies ailes. L’insecte ne naît pas avec de jolies ailes. Il est d’abord une petite chenille duveteuse qui va éclore d’un minuscule œuf. Cette chenille va manger, beaucoup manger pour devenir cent fois plus grande que sa taille d’origine. Enfin, la chenille pourra se transformer en chrysalide. Un jour, la chrysalide va se mettre à bouger, car à l’intérieur un magnifique papillon voudra sortir…

Le livre, en plus d’être magnifique de par les illustrations et les pop-up, est un documentaire intéressant, qui vient présenter les papillons. En effet, ces insectes aux jolies ailes, sont à retrouver à chaque double page, à travers une scène dont ils semblent vouloir sortir. Des informations viennent compléter l’image présentée, expliquant leur développement, leur nourriture, certaines espèces qui peuvent se cacher, le plus grand qui vit dans la forêt tropicale, ou encore d’autres qui parcourent de longues distances. Le livre animé est sublime et curieux, invitant les jeunes lecteurs à découvrir ces magnifiques insectes, leurs couleurs, leurs vols, mais aussi leur vie, leurs caractéristiques… Le dessin est travaillé, il se veut réaliste, l’ingénierie du montage des pages, pour faire s’envoler les papillons est grandiose.

Les papillons vient compléter la collection Mon livre pop-up, des éditions Usborne. Le livre est immersif et intéressant, captivant, fabuleux et riche, proposant de découvrir ces insectes curieux, aux magnifiques ailes colorées, qui volettent entre les pages…

Mon livre pop-up Les papillons