The magic Fish, entre merveilleux et réalité – Éditions Ankama

Un one shot basé sur la relation fusionnelle d’un fils et de sa mère. Sous le signe du conte de fée, seul moyen qu’il ont trouvé à travers différentes versions, pour se « comprendre ».

Disponible depuis le 13 Mai 2022 aux Éditions Ankama, dans la collection « étincelle ».

Le décor :

« Pour moi, une langue est comme une carte qui permet de savoir où on est. Si on ne peut la lire, on se perd « …

Assis dans le bus, le jeune Tièn, viêtnamo-americain de deuxième génération, maitrise parfaitement la langue de leur pays : les Etats-Unis. Sa mère, près de lui, fait partie de ces nombreuses familles de réfugiés, arrivés dans les années 70 suite à la guerre du ViêtNam. Elle a donc grandi là-bas, et, sa langue natale est le vietnamien qu’elle parlait, elle-même, avec sa propre mère.

Ils ont tous deux une relation très fusionnelle. Et sa mère souhaite par-dessus tout qu’ils apprennent un peu plus l’un de l’autre, sans barrière de langues. Cette différence leur paraît être comme un fossé générationnel. Séparé par les événements passés que sa mère a dû endurer : la peur d’aller en camp de rééducation. L’abandon de sa propre mère. La fuite en bateau avec son mari, vers les Etats-Unis. Reconstruire leur nouvelle vie.

Depuis qu’il sont sur le territoire, elle appelle souvent la grand-mère de Tièn, qui lui manque par-dessus tout. Elle souhaiterait de tout coeur qu’elle rencontre son petit fils un jour. Quant à Tièn, il parle simplement l’anglais et est parfaitement intégré pour ses études.

Grâce aux contes de fées, que Tièn se plaît à prendre à la bibliothèque, chacun essaye petit à petit d’apprendre les subtilités de la langue de l’autre.

Le point sur la BD :

Quoi de plus difficile que de ne pouvoir « ressentir » les sentiments de l’autre à travers ses mots. Cette histoire très touchante, basée sur certains souvenirs de l’auteur Trung Le Nguyen. The magic fish exprime avec pudeur et douceur l’histoire et les souvenirs de chacun des protagonistes. Et leur « stratagème » pour qu’ils comprennent tout ce que l’autre peut ressentir.

Ainsi, il sépare les différentes « séquences » du récit, publié aux Éditions Ankama, par des couleurs différentes. Le lecteur alterne entre le passé et les souvenirs douloureux de l’exil par la couleur jaune. Le présent, par un rose/rouge qui fait penser à la vie tout simplement. Puis, les contes que chacun lit pour apprendre la langue de l’autre plus facilement, par un bleu/violet.

Chacun raconte sa propre histoire au travers des contes de fées, dont les graphismes sont fabuleux, qu’ils transforment à leur guise. Les graphismes un peu « enfantins », allègent les moments dramatiques que la famille subit. Afin que leurs véritables récits se fondent au milieu des contes.

La conclusion :

The magic fish aux Éditions Ankama prend des airs assez oniriques et touchants de par les sujets évoqués. L’auteur nous transporte entre réel et merveilleux, entre vérités et inventions, en retraçant le parcours dramatique de l’origine à la fureur de vouloir exprimer un fait non-conventionnel. Une lecture émouvante, surprenante et originale, d’une sensibilité rare qui procure beaucoup d’émotions.

Une vision singulière et complexe de la compréhension de chacun, pourtant au sein d’une même famille.