Au lit, petite licorne ! – Je joue avec l’histoire est un ouvrage souple, de Rhiannon Fielding et Chris Chattenton, paru aux éditions Gründ, en avril 2023. Un cahier qui propose une histoire, pour les enfants, pour aller se coucher, à compléter avec une centaine de stickers.

L’ouvrage souple débute avec quelques explications, pour les enfants. Aussi, il est expliqué que le pays des rêves a besoin des enfants, pour compléter la carte présentée. Il faut trouver cinq autocollants, pour savoir lequel des amis va apparaître… L’histoire débute avec le fameux compte à rebours. Dans dix minutes, il faudra aller au lit… Mais Splash, le dauphin, aimerait encore nager ! Les enfants doivent alors coller des stickers, les dauphins, autour de lui, pour le ramener chez lui, avec Perle. Dans neuf minutes, il faudra aller au lit ! Mais dans le ciel, voilà Flamme qui file à toute vitesse !

L’ouvrage souple est très plaisant, proposant de retrouver tous les personnages du pays des rêves, à travers un cahier d’activités. Les jeunes lecteurs sont embarqués dans un nouveau compte à rebours, dans lequel ils vont retrouver Perle, Splash, Flamme, Gruffo et tant d’autres. Le récit est toujours aussi doux, joyeux et malicieux, offrant de beaux moments à découvrir, entre liberté et amitié. Les illustrations sont à compléter avec des stickers, proposant une activité simple, qui plaît toujours autant. En cadeau, un tableau de routine pour l’heure du coucher est à détacher et à compléter avec des stickers. Un tableau bienvenu, qui trouvera rapidement sa place ! Le graphisme est toujours aussi doux et agréable, proposant un bel univers merveilleux et pétillant.

Au lit, petite licorne ! Je joue avec l’histoire est un cahier souple, des éditions Gründ. Un livre d’activité, qui propose de retrouver tous les héros adorables du pays des rêves, pour un nouveau compte à rebours, avant d’aller au lit, tout en complétant les scènes avec des stickers !

