Voyage au centre de la Terre – Volume 1

Voyage au centre de la Terre est un diptyque, de la collection Ex Libris, des éditions Delcourt, qui débute avec ce Volume 1. Une bande dessinée de Rodolphe et Patrice Le Sourd, parue en mai 2023, qui propose une adaptation du célèbre roman de Jules Verne, afin de la faire (re)découvrir à un nouveau lectorat.

L’oncle de la narratrice est connu, c’est le fameux professeur Lidenbrock, spécialement mondialement réputé de géologie et de minéralogie. Le professeur occupe une chaire à l’université de Hambourg, une belle ville où ils résident tous deux. Ils logent dans une ancienne maison de la Königstrasse, où il a son cabinet d’étude et range ses collections. Axelle est sa nièce, à son désespoir, elle est une fille ! Le professeur aurait préféré avoir un neveu ! Alors, Axelle fait de son mieux pour faire le garçon… Elle évite les bonnets de dentelle et les grands jupons, elle fait office de secrétaire, de clerc et de garçon de course auprès de son oncle. Axelle fait patienter les visiteurs, et écrit le courrier dicté par le professeur. Elle classe et range les collections, étiquetant chacun de ses spécimens… Marthe est la troisième personne de la maison.

Axelle est la narratrice de cette histoire. Nièce du fameux professeur Lidenbrock, elle fait tout pour se faire accepter par son oncle et le seconde. Un soir, celui-ci rentre avec un vieil ouvrage. A l’intérieur, un parchemin était caché… Débute alors des recherches pour décoder l’écrit, qui annonce une grande aventure ! En effet, un savant serait allé au centre de la Terre et révèle ainsi son entrée. Voilà donc le professeur Lidenbrock et sa nièce partis en Islande, pour refaire ce voyage extraordinaire. La bande dessinée présente un univers anthropomorphique assez plaisant. L’aventure présentée est toute aussi agréable et passionnante, avec des personnages attachants, et une grande curiosité. Le récit posé révèle un univers étrange, secret et hostile, promettant une belle aventure. Le graphisme est assez doux, avec un trait fin, parfois maladroit, néanmoins efficace et agréable.

Voyage au centre de la Terre est le premier volume du diptyque de la collection Ex Libris, des éditions Delcourt. Un album passionnant, qui présente une belle adaptation de l’œuvre de Jules Verne, avec une aventure qui s’annonce intrigante et intéressante.

Lien Amazon