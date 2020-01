Azaqi, tome 2, Malmoria

Malmoria est le deuxième tome de la série Azaqi, pour les jeunes lecteurs. Une bande dessinée de Nicolas Jarry et Gianluca Maconi, parue aux éditions Soleil, ce janvier 2020, dans laquelle une nouvelle mission s’annonce pour les rôdeurs d’Oranos.

Les rôdeurs d’Oranos sont de retour à la cabane d’Azaqi. Tous tentent, plus ou moins, d’aider leur nouvel ami à reconstruire sa maison, qui a été détruite auparavant. Chuka coupe rapidement des planches dans les gros arbres aux alentours, tandis que Korko les envoie à Azaqi et aux filles qui sont en hauteur. Chacun utilise ses pouvoirs pour venir en aide à Azaqi, mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et rapidement, la cabane est encore plus inhabitable qu’avant ! Alors que le jeune héros se résout, en affirmant que tout cela ne sert à rien et que ses parents ne reviendront pas, il entend un bruit. Sans attendre, il court dans cette direction laissant ses amis sur place. C’est Korko le premier qui le suit, car l’un des leurs a demandé à le suivre… Bientôt, ils découvrent un petit être qui est pourchassé par une terrible créature à tentacules.

Une nouvelle aventure attend Azaqi et ses nouveaux amis, qui vont venir en aide à Nizuka, dont les parents ont été kidnappés. Une enquête pour les rôdeurs, qui va les mener jusqu’à Malmoria, l’une des trois universités les plus importantes de magie, dont la directrice n’est autre que la mère de Gami. Alors que la jeune fille avait tout fait pour fuir son passé, elle va devoir maintenant faire face à ses vieux démons. La bande dessinée est plaisante à découvrir avec des rebondissements, de l’humour, des dialogues, par moments, percutants et de l’action. Une nouvelle mission qui va révéler certaines choses et peut-être pousser les héros à aller plus loin encore, dans le prochain tome. La magie et Gami sont un peu plus mises en avant dans ce tome intéressant, dynamique et amusant. Le dessin est plaisant, plutôt manga, avec un trait fluide et vif, offrant un bel univers coloré à découvrir.

Malmoria est le deuxième tome de la série jeunesse Azaqi, une bande dessinée amusante et plaisante, qui propose de suivre les aventures du jeune héros, devenu rôdeur d’Oranos, et qui va s’investir d’une nouvelle mission, avec l’aide de ses nouveaux amis.