L’Herboriste : Le coffret spécial infusions 100 % bio de Palais des Thés

C’est fou comme Palais des Thés réussit toujours à me surprendre. Lorsque j’ai vu que la marque proposait un nouveau coffret intitulé « L’Herboriste » – 100 % bio – composés de délicieuses infusions aromatiques, j’étais folle de joie. Quelque chose me dit qu’il fera une belle idée de cadeau pour la St Valentin.

L’Herboriste : Un coffret élégant aux saveurs mélangées

Alors OUI, je suis une adepte des thés de la collection l’Herboriste depuis qu’elle a vu le jour, à savoir 2015. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de vous en parler maintes et maintes fois. Les thés et infusions proposées par Palais des Thés font clairement partie de mes préférés. Ils sont savoureux, sans amertume, et j’aime les déguster à tout moment de la journée.

Je bois davantage d’infusions, que je trouve plus douces, réconfortantes aussi. Forcément, j’ai tout de suite craqué pour le coffret l’Herboriste. Aux couleurs de la gamme l’Herboriste, il est sous forme de boîte que l’on ouvre afin de découvrir 36 mousselines de tisanes et d’infusions absolument savoureuses. L’occasion de (re)découvrir la gamme dans sa totalité, ou de goûter à de nouvelles saveurs.

D’ailleurs, il y en a pour tous les goûts ! Les différents parfums sont déclinés autour d’essentiels tels que la camomille, le tilleul, la verveine, etc. Soit 6 collections à l’intérieur de ce coffret, dont le tout nouveau n° 74 « Tilleul, camomille, fleur d’oranger bio » et le n° 52 qui a été repensé pour l’occasion, le « Menthe poivrée, anis, mélisse bio ».

Ils sont glissés dans des mousselines en tissu – cousues main, en coton naturel – qui protègent encore plus la saveur des plantes.

Pour les curieux, voici la composition dans sa totalité :

L’Herboriste N°74 : Mélange raffiné de tilleul, de camomille et de fleur d’oranger, reconnus pour leurs vertus calmantes.

L'Herboriste N°46 : Savoureux mélange de camomille, de pomme et d'épices, reconnues pour leurs vertus relaxantes et réconfortantes.

L'Herboriste N°52 : Délicieux mélange de menthe poivrée, d'anis et de mélisse, reconnus pour leurs vertus digestives.

L'Herboriste N°95 : Mélange original de citronnelle, de gingembre et de carotte, reconnus pour leurs vertus tonifiantes.

L'Herboriste N°108 : Délicieux mélange de verveine, d'orange et de menthe, reconnues pour leurs vertus apaisantes.

L'Herboriste N°119 : Délicat mélange de curcuma, de réglisse et de verveine, reconnus pour favoriser la digestion.

Mon ressenti sur l’Herboriste

Forcément charmée par le coffret que je trouve ravissant. Difficile de dire les recettes que j’ai préférées, néanmoins, j’ai eu un gros coup de cœur pour la n° 119 que je trouve originale et osée. Le mélange curcuma, réglisse et menthe se marie à merveille contrairement à ce j’aurai pensé. Quant au mélange n° 52, il vaut vraiment le détour ! J’ai particulièrement aimé le déguster le soir, accompagné d’un délicieux chocolat Cluizel.

Bien sûr, vous aurez la possibilité de vous procurer vos tisanes préférées individuellement. Elles sont proposées dans de belles boîtes en métal, aux couleurs de la gamme. Superbes !