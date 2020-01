BI Brigade d’Intervention, un livre de Laurence Beneux

BI Brigade d’Intervention est un recueil, un livre qui reprend les témoignages d’hommes de l’ombre, qui appartiennent à la BI, Brigade d’Intervention. Un ouvrage de Laurence Beneux, journaliste indépendante, paru aux éditions Cherche midi, ce janvier 2020.

C’est par une introduction de la journaliste, que le livre débute, expliquant ainsi son intérêt pour la BI, qu’elle ne connaissait pas jusqu’à sa participation à un tournage. Curieuse et passionnée à étudier le système judiciaire français, Laurence Beneux tient à en savoir un peu plus sur cette unité d’intervention d’élite. Elle s’aperçoit d’ailleurs que si la BI n’est pas si connue que cela, ce n’est pas le fruit du hasard mais une volonté des cadres de la haute hiérarchie policière parisienne, qui l’ont voulu ainsi.

C’est une discipline de fer de la police, associée à une obligation de réserve, qui n’est pas inscrite dans la loi, mais qui constitue une norme tacite très puissante, rendant toute protestation difficile dans cette profession. De plus les témoignages sont difficiles à rassembler, car les policiers ne sont pas très bavards, en ce qui concerne leur travail. Les hommes sont intelligents, dotés de compétences physiques et techniques de haut niveau, ils mettent leur vie pour le bien commun, à travers des missions souvent extrêmement dangereuses. Mais après avoir parlé de leur famille, ils arrivent à dévoiler quelques détails de missions…

C’est ainsi que Laurence Beneux a réussi à recueillir des témoignages, à retrouver dans ce livre, présentant ces hommes d’exception, de l’ombre, qui appartiennent à la BI, s’illustrant par leur ingéniosité, leur polyvalence et leur dévotion, n’hésitant jamais à mettre leur vie en danger, pour lors des attentats en 2015. Le recueil est intéressant, captivant, juste, présentant un tableau de la police d’aujourd’hui, qui manque de moyens et de reconnaissance, entre autres. Les chapitres sont courts, captivants, enrichissants, permettant de voir, peut-être, différemment cette brigade et les membres qui la composent.

BI Brigade d’Intervention est un recueil, un livre de témoignages, qui vient mettre en avant cette unité d’hommes d’exception, trop peu connue et reconnue, des professionnels du tir, de l’escalade, du combat, spécialistes de missions extrêmes, notamment comme lors des attentats de 2015.