Bienmanger.com – Calendrier de l’Avent Terroirs de France

La boutique en ligne Bienmanger.com présente plusieurs calendriers de l’Avent, pour patienter dans la gourmandise, jusqu’à Noël. Parmi une belle sélection, le calendrier de l’Avent Terroirs de France est un hommage à nos terroirs, proposant de découvrir et savourer quelques incontournables de la gastronomie française.

Le calendrier de l’Avent gourmand Terroirs de France est un grand cube représentant un grand bâtiment, avec plusieurs boutiques. Le coffret est particulièrement beau et travaillé, une invitation à flâner, à visiter les boutiques, pour y découvrir quelques gourmandises. Les quatre façades présentent des vitrines, entre charcuterie, primeur, pâtisserie, confiserie, épicerie fine… Le dessin est travaillé, détaillé, avec quelques personnages et l’esprit des fêtes, tout comme le dessus de la boîte, avec la toiture.

Le grand coffret présente vingt-quatre fenêtres, bien évidemment, invitant à découvrir plusieurs produits de terroir français, à commencer par un miel de Lozère, toutes fleurs, de Sauveterre. Un petit pot de 40g à savourer au petit-déjeuner, pour bien démarrer la journée ! La deuxième case cache un pot de 50g de Truite fumée des Pyrénées, de l’atelier Bernard Marot. Des rillettes savoureuses, à tartiner sur du pain grillé, ou des gressins, et à déguster en apéritif. Deux petites meringues au pain d’épices, de la Maison Toussaint se trouvent dans la troisième fenêtre. C’est croquant et fondant à la fois, pour des bouchées savoureuses… La case numéro quatre renferme un petit sachet de croquets à l’ail, de la biscuiterie de Provence. Des biscuits croquants, à l’ail bio, proposant des bouchées fraîches et douces à la fois.

La cinquième fenêtre cache un petit pot de 25g de moutarde de Bourgogne, d’Edmond Fallot. Un condiment fort et plaisant, qui vient relever les plats et autres recettes. Quatre Fleurs de Bretagne, de la Maison d’Armorine, sont à retrouver dans la sixième case. Quatre bouchées savoureuses et fondantes, teintées de caramel au beurre salé, parfait pour éveiller les papilles. La fenêtre sept recèle un sachet de trois sablés au biscuit rose à la framboise, de la Maison Fossier. Les biscuits sont croquants et fruités, avec un bon goût de beurre, associé à une touche fruitée qui offre une belle fraîcheur à ce gâteau gourmand. La huitième case cache un petit pot de 42g, de préparation aux cerises noires et gâteau basque, de la marque Favols. Une recette surprenante et plaisante, à tartiner et à déguster, pour un maximum de plaisir et de sensation.

La fenêtre numéro neuf présente un petit pot de 50g de tartinable Brie de Meaux, saveur truffe d’été. Une préparation pleine de saveur, une crème fromagère à déguster chaude ou froide, sublimée par des notes de truffes. La dixième case renferme un petit pot de 40g de confit d’endives, de la marque Les saveurs de Mamie. Une recette originale, à savourer en toasts à l’apéritif, ou en accompagnement avec des légumes. Deux nougats blancs de Provence, des Nougats Silvain sont à retrouver derrière la onzième fenêtre. Deux bouchées sucrées et fondantes, tout en offrant le croquant des amandes. La douzième fenêtre cache une conserve de 65g de terrine de campagne, de la marque Valette. Une terrine à déguster froide, de préférence, en toasts à l’apéritif, ou en entrée, avec du pain de campagne.

La treizième case présente deux calissons d’Aix, de Léonard Parli. Deux petites bouchées fondantes et pleines de saveurs, à base d’amandes douces et de fruits confits. Un petit sachet de cinq mini cookies Mont d’or et échalotes, de la biscuiterie Mordicus, se cache derrière la fenêtre quatorze. Des cookies salés, au goût légèrement relevé, à déguster en apéritif, de préférence. La fenêtre numéro quinze révèle quatre bonbons à la myrtille ou à la framboise, de la confiserie Nougalet. Des confiseries de Savoie, pour un tendre moment de plaisir fruité. La seizième fenêtre recèle deux sachets de deux sablés tout chocolat, de la Sablésienne. Des biscuits savoureux, tendres et fondants, au bon goût réconfortant de chocolat !

La dix-septième case renferme un petit pot de 45g de gelée de piment d’Espelette, de L’épicurien. Une gelée à la texture douce et soyeuse, qui se révèle avec son piquant vif, qui accompagnera parfaitement les fromages. Derrière la dix-huitième fenêtre se trouve un petit pot de 28g de confiture d’abricot, d’Andrésy Gourmet. Une recette fruitée et douce, qui accompagnera parfaitement les tartines du petit-déjeuner. Un petit sachet d’anis de Flavigny, au citron est à retrouver dans la dix-neuvième case. Un bonbon doux et acidulé, pour un plaisir sucré et simple. La vingtième fenêtre cache un sachet de gaufrettes apéritives au Maroilles gratiné, de Trésors gourmands. Des gâteaux apéritifs croquants, pleins de saveurs, surprenants et gourmands.

La vingt-et-unième fenêtre renferme un sachet de quatre bretzels enrobés de chocolat noir, de la chocolaterie Ritter. Un surprenant mélange de salé et sucré, qui se révèle captivant en bouche, entre ses saveurs différentes qui s’entrechoquent et se complètent. Un petit pot de 50g de maquereau fumé et salicornes, de L’atelier Bernard Marot, est à retrouver. Un tartinable savoureux et doux, à déguster frais, en apéritifs, sur des toasts ou avec des gressins. Deux petites pâtes de fruits, de la marque Cruzille, se trouvent dans la vingt-troisième case. Deux plaisirs fruités et sucrés, pour deux saveurs différentes, afin de varier la dégustation. Enfin, la vingt-quatrième case cache une terrine de jambon, de 65g, de la Maison Sauveterre. Une terrine savoureuse, qui trouve un équilibre entre la saveur fumée du jambon et les notes crémeuses de la tomme du Salardais.

Le calendrier de l’Avent est donc très complet, proposant de voyager gustativement à travers les terroirs de France. Un voyage plaisant et gourmand, entre découverte et redécouverte, permettant aussi de se faire quelques idées cadeaux, pour les jours à venir… Nos coups de cœur, dans ce grand coffret, seront le miel de Lozère, les sablés à la framboise, les deux terrines et les gaufrettes au Maroilles !

Bienmanger.com propose différents calendriers de l’Avent, pour patienter dans la gourmandise jusqu’à Noël. Ces savoureux coffrets permettent aussi de belles découvertes et pourquoi pas des idées cadeaux, ou des idées gourmandes à partager pour les fêtes !