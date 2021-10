Bijoux en or signés et anciens : comment en tirer le meilleur prix

Avec le cours du métal doré qui poursuit jusqu’à aujourd’hui son envol, il s’avère tentant de ressortir ses vieux bijoux en or. Qu’il s’agisse d’une bague de fiançailles, d’un collier que l’on ne porte plus, d’un héritage familial ou d’autres bijoux ne faisant que ramasser de la poussière, la revente de bijoux en or nous permet de générer rapidement des liquidités. Mais encore faut-il faire très attention à quel prix et à qui on les vend, puisqu’ils peuvent être rachetés en dessous du cours du marché réel. Il convient également de spéculer sur le cours de l’or en direct pour ainsi identifier facilement le moment propice pour vendre. La raison est qu’il peut effectivement varier tous les jours. Si vous vous apprêtez à revendre vos bijoux en or signés et anciens, voici quelques conseils pour ne pas vous y perdre et pour en tirer le meilleur prix possible.

Estimez en amont le prix de vos bijoux en or signés et anciens

Il convient avant tout de comprendre que du moment où c’est de l’or, tous les bijoux sont vendables, qu’ils soient en excellent état ou cassés, et quelle que soit leur teinte (gris, rose, jaune…). Les services de rachat d’or les rachèteront pour le poids ainsi que la qualité (mesurée en carats : K) de l’or pur qu’ils contiennent. Ainsi, avant de faire racheter des bijoux en or, il est question d’évaluer préalablement le juste prix de ce métal précieux.

Pour ce faire, on doit se référer au poinçon apposé sur chaque bijou à revendre et qui indique son nombre de carats. L’or 24K (999 millièmes) est représenté par un hippocampe, l’or 22K (916 millièmes) par une tête d’aigle entourée d’un rectangle biseauté, l’or 18K (750 millièmes) par une tête d’aigle, l’or 14K (585 millièmes) par une coquille Saint-Jacques et l’or 9K par un trèfle. Il faut ensuite peser chacun de ses bijoux à l’aide d’une balance très précise, puis convertir son poids en once (oz). Une once d’or équivaut à 31.104 grammes, soit 0,031104 kg.

Dès lors que l’on connait tous ces détails, il est possible d’entamer l’estimation réelle de ses bijoux en or signés et anciens. Pour commencer, il est conseillé de se renseigner sur la cotation officielle de l’or auprès d’un site web de confiance. Il suffit alors de déterminer le coefficient de pureté de chaque bijou en divisant par 24 le nombre de carats, puis de multiplier la valeur ainsi obtenue par le cours officiel de l’or.

Analysez en temps réel l’évolution de la cotation de l’or

Une fois que l’on connait la valeur de chaque bijou que l’on s’apprête à revendre, la prochaine étape consiste en la réalisation d’une analyse du cours de l’or “en live”. Le but est de repérer le niveau de volatilité du métal doré ainsi que les tendances à plus ou moins long terme. En se donnant une idée précise du marché, on peut facilement déceler le bon moment pour vendre l’or au meilleur prix possible.

Le cours qui sert actuellement de référence mondiale est celui indexé par la LBMA (London Bank Market Association). Celui-ci est établi chaque jour au moyen de 2 fixings. Chacun d’eux se rapporte à un mécanisme de cotation par confrontation entre la demande et l’offre. C’est la raison pour laquelle les fluctuations peuvent parfois être rapides et fortes. Ce faisant, une demande inférieure à l’offre se traduit par une baisse du coût de l’once d’or et vice-versa. Hormis le niveau de la demande et de l’offre, les taux d’intérêt ainsi que les événements géopolitiques peuvent également favoriser la fluctuation de la cotation du métal doré.

Pour accéder au graphique qui retranscrit le cours de l’or et ses évolutions en direct, on peut se rendre directement sur le site internet des acteurs majeurs de l’univers des métaux précieux. Ce site indique également chaque moment propice à la vente et informe les vendeurs sur les changements et événements pouvant influencer le cours officiel. Durant l’analyse, il faut prendre en considération un certain nombre d’indicateurs techniques, comme le niveau du support et celui de la résistance, le MACD (Moving Average Convergence Divergence), les points pivots… À tout cela s’ajoutent les 3 tendances sur le prix de l’or : la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance horizontale.

Où revendre vos bijoux en or signés et anciens au meilleur prix ?

Après avoir suivi méticuleusement l’évolution du cours de l’or, on a détecté le moment idéal pour vendre. Mais avant d’aller plus loin, il faut garder à l’esprit que les services de rachat ne se valent pas tous. Certains peu scrupuleux n’hésiteront pas à arnaquer les vendeurs et les pousser à vendre à perte.

Privilégiez les boutiques spécialisées

Les services d’expertise proposés par ces acteurs sont gratuits. En plus, ils n’exigent aucun critère esthétique au moment du rachat. La raison est que les boutiques spécialisées rachètent souvent de l’or ou des objets en or dans le but de les fondre ultérieurement. Seuls la quantité et le pourcentage d’or pur conditionnent le prix final des bijoux, lequel est d’ailleurs particulièrement concurrentiel. En vendant ses bijoux à une boutique spécialisée, on peut aussi prétendre à un coût relativement élevé s’ils sont considérés comme étant rares ou à forte valeur ajoutée.

Dans le cas présent, le rachat se déroule généralement en trois étapes :

expertise gratuite et sans engagement des bijoux à revendre (lors de cette étape, si les bijoux sont sertis de pierres précieuses, l’expert les prend en compte dans leur valeur),

et sans engagement des bijoux à revendre (lors de cette étape, si les bijoux sont sertis de pierres précieuses, l’expert les prend en compte dans leur valeur), offre de rachat immédiate (devis),

transaction (la boutique peut s’acquitter sur place du montant total en euro du rachat, le payer par chèque ou le virer vers le compte bancaire du vendeur).

Il est conseillé de faire jouer la concurrence, car il peut effectivement y avoir des différences de prix significatives. L’idée est de demander des devis comparatifs auprès de plusieurs enseignes. Cela se révèle chronophage certes, mais force est d’admettre que c’est la meilleure solution pour vendre des bijoux en or signés et anciens au meilleur prix possible.

Faites appel à un courtier ou une agence en ligne

Puisque ces professionnels exercent directement en ligne, ils profitent de frais structurels moins conséquents et de contraintes relativement limitées. Ils sont alors plus enclins à proposer des prix qui défient toute concurrence. Et même si les services qu’ils proposent sont dématérialisés, les transactions sont entièrement sécurisées. Pour se prémunir contre les escrocs, il ne faut privilégier que les professionnels existant depuis au moins 10 ans. Effectivement, une entreprise ayant une certaine ancienneté n’a probablement pas perduré en jouant la carte de l’arnaque.

Là encore, il est recommandé de mettre en concurrence plusieurs prestataires afin d’identifier celui qui propose la meilleure offre.

Évitez les banques

Surtout, il faut faire l’impasse sur les établissements bancaires proposant des services de rachat. En y déposant ses bijoux en or, on fait bien sûr le choix de les revendre indirectement sur les marchés financiers. Ainsi, on ne les détient plus réellement et on devra régler les frais découlant de cette option qui sont dans la majorité des cas relativement conséquents (frais d’expertise et d’expédition, notamment).

Les banques accordent aussi une importance particulière à l’esthétique des objets en or. Cela dit, ces derniers ne seront nécessairement pas tous admis sur les marchés boursiers. Donc, si jamais les bijoux en or signés et anciens sont refusés au moment de la revente, puisqu’ils sont cassés par exemple ou présentent des détériorations, le vendeur devra tout de même s’acquitter des coûts d’envoi. Il est ainsi difficile de réaliser de bonnes affaires en faisant racheter ses bijoux en or par une banque.