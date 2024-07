Bon Jovi “Forever” : un come back en forme olympique !

Après 40 ans de carrière, plus de 130 millions d’albums vendus, son leader, Jon Bon Jovi a traversé les décennies en rock star accessible, et militant engagé. Bon Jovi est de retour avec un 16ème album studio aux mélodies imparables sur fond de gros rock carré. Suivez le guide…



Le New Jersey n’est pas uniquement le fief de Bruce Springsteen, c’est aussi celui de Bon Jovi, l’un des groupes de hard FM les plus populaires des 80’s. Depuis 1984 vous n’avez pu échapper à des tubes tels It’s my life Runaway, livin’ in a prayer, Bed of Roses. Leur succès, les Bon Jovi le doivent à un travail de marathonien, enchaînant albums et tournées promo sur quatre décennies. Mais surtout, il y a le talent exceptionnel de Jon Bon Jovi, servit par une image de jeune premier, qui écrit des chansons populaires aux mélodies imparables sur fond de gros rock carré, reprises en chœur par des stades entiers.

En 2022, Jon Bon Jovi avait subi une opération des cordes vocales de qui avait suscité de nombreuses spéculations sur l’avenir de la légende du New Jersey. Deux ans plus tard, Jon Bon Jovi est de retour plus en forme et en voix que jamais. Pour ce faire, le quintet est devenu un hydre à sept têtes, faisant du guitariste John Shanks et du percussionniste Everett Bradley, des membres officiels à part entière.

Sur « Forever » on retrouve les ambiances et les arrangements efficaces qui faisaient la joie des teenagers au début des années 90. Soit un pop rock organique et musclé qui prend solidement appui sur mélodies accroche cœur portées par des voix qui s’élèvent, s’envolent sur les refrains. Les 12 titres qui composent l’album sont de petites pépites. A commencer par « Legendary » martelé par un tandem basse batterie efficace, suivi de « Living Proof » tubesque à souhait marqué lui par un refrain et un riff de guitare qui vous vrille le cerveau dès la première écoute. On craque autant pour le rock énergique de « Walls Of Jericho » et ses intonations à la Springsteen, que pour l’entêtant « Seeds » au gimmick de guitare qui rappelle Queen ou l’ensorcelant « Lights Up ». Jon Bon Jovi prouve à qu’il est toujours un chanteur de premier ordre, capable d’exprimer la mélancolie ou la joie avec la même facilité charmante et la même puissance désarmante qu’à ses débuts. La nostalgie est omniprésente sur cet album, illustré par l’émouvant et remarquable « My First Guitar » où là encore plane le fantôme du Boss. On note quelques surprises telles « Keep The Faith » titre fédérateur sur les valeurs communautaires, « Kiss The Bride » jolie balade en hommage au mariage de sa fille, sans oublier « Legendary » et « We Made It Look Easy », deux titres boostés de riffs et de refrains imparables qui reviennent sur le chemin parcouru par le groupe américain tout au long de ces années. Forvever démontre que les américains ont plutôt bien vieilli et donnent le sentiment d’être bien dans leurs baskets, toujours heureux de faire la musique qu’ils aiment quarante après.

Jean Christophe Mary



“Forever” (Island)